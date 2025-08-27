Przegapiliście to w kinie? Thunderbolts* już od dzisiaj na Disney+
Tegoroczny hit Marvela właśnie trafił na Disney+. Thunderbolts* od dzisiaj obejrzycie w domowym zaciszu, jeśli posiadacie aktywną subskyrpcję.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj na platformie streamingowej Disney+ pojawił się jeden z tegorocznych kinowych filmów MCU - Thunderbolts*. Stało się to niecałe 4 miesiące po premierze kinowej, która miała miejsce 2 maja.
Thunderbolts* - fabuła
Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?
Prace nad X-Menami w MCU się rozpoczęły! Czego Jake Schreier nauczył się przy Thunderbolts*?
Thunderbolts* - najsilniejsze postacie
