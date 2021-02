Timothée Chalamet jako syn Edwarda Nożycorękiego. Fantastyczna reklama z Super Bowl

Cadillac

Jeden z reklamowych spotów z Super Bowl zrobił prawdziwą fuforę. Wystąpił w nim Timothée Chalamet, który wcielił się w Edgara, syna kultowego Edwarda Nożycorękiego, tytułowego bohatera filmu z 1990 roku z Johnnym Deppem w roli głównej. Matkę Edgara zagrała Winona Ryder, powracając do swojej roli Kim Boggs. Spot jest reklamą Cadillaca LYRIQ.

Przypomnijmy, że emisja 30-sekundowego klipu na Super Bowl kosztuje 5,5 miliona dolarów - wszystko za sprawą ogromnej oglądalności widowiska. Sam Chalamet stwierdził, że w dzieciństwie uwielbiał film Tima Burtona i możliwość wcielenia się w swoistą inkarnację Nożycorękiego była dla niego spełnieniem marzeń.

Klip obejrzycie poniżej:

Edward Nożycoręki opowiada o delikatnym chłopaku-cyborgu, który zamiast dłoni ma nożyce i nagle zostaje pozbawiony opieki swojego twórcy. Młodzieniec żyje samotnie w swoim odciętym od świata zamku, aż do czasu, gdy natrętna akwizytorka firmy Avon nie zabiera go do swojego domu. Wkrótce Edward zaczyna przystosowywać się do życia w małomiasteczkowej społeczności i zakochuje się w Kim Boggs, nastolatce. Mieszkańcy miasteczka uprzedzają się do niego coraz bardziej, ze względu na jego niebezpieczne dla innych upośledzenie.