Timothée Chalamet o roli w filmie Wonka. Zdradza, dlaczego przyjął ofertę.

fot. materiały prasowe

W rozmowie dla Vogue Timothée Chalamet podzielił się przemyśleniami na temat filmu Wonka, w którym zagra główną rolę młodego Willy’ego Wonki:

„Praca nad czymś, co będzie miało niecyniczną młodą publiczność to była wielka radość. Właśnie dlatego mnie to przyciągnęło.”

Aktor dodał : „ W czasach i klimacie intensywnej retoryki politycznej , kiedy cały czas jest tak wiele złych wiadomości, miejmy nadzieję, że to będzie kawałek czekolady.”

Timothée Chalamet zagrał w takich filmach jak Tamte dni, tamte noce, Diuna, Małe kobietki czy Nie patrz w górę.

Wonka – kto w obsadzie?

Oprócz Chalameta w filmie zagrają również między innymi Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Jim Carter i Simon Farnaby. W filmie pojawi się również Hugh Grant, który wcieli się w Umpa – Lumpa.

Scenariusz do Wonki pisali Paul King i Simon Farnaby.

Film Wonka w reżyserii Paula Kinga ma wejść do kin 15 grudnia 2023r.