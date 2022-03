Tiny Tina's Wonderlands - recenzje już w sieci. Jakie oceny zbiera gra?

fot. 2K Games

Premiera Tiny Tina’s Wonderlands została zaplanowana na 25 października, ale już teraz możemy zapoznać się z ocenami, jakie zbiera ta produkcja. Znajdują się one w przedziale, jakich wielu fanów mogła się spodziewać i utrzymane są na poziomie, do którego seria przyzwyczaiła społeczność - w serwisie Opencritic średnia to 80/100 na podstawie 46 opinii krytyków.

Recenzenci zgodnie przyznają, że produkcja jest w stanie zapewnić sporo dobrej zabawy i humoru. Niektórzy zwracają jednak uwagę na powielanie niektórych elementów znanych z głównego cyklu Borderlands i brak większych, odważniejszych zmian poza przejściem w klimaty fantasy. Nie zmienia to jednak faktu, że da się przy tym tytule miło spędzić czas.

Lepsze niż Borderlands 3, ale nie sięga do poziomu wyznaczonego przez Borderlands 2 - czytamy w recenzji serwisu PC Gamer.

Wonderlands to jest optymistyczne i zabawne od początku do końca, oferując satysfakcjonującą przygodę wypełnioną głupkowatymi postaciami, pomysłowymi bossami i poczuciem posiadania własnej postaci - napisał Andrew Reiner z Game Informera.

Tiny Tina's Wonderlands przemierza te same mechaniczne i narracyjne tereny co Borderlands 3, ostatecznie tworząc w historii marki rozdział, który jest zabawny, ale do zapomnienia - tak grę podsumował Darryn Bonthuys piszący dla GameSpot.

Tiny Tina's Wonderlands trafi na PC (czasowa wyłączność dla platformy Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. W grze usłyszymy głosy takich aktorów, jak m.in. Andy Samberg, Wanda Sykes, Ashly Burch czy Will Arnett.