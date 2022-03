Tiny Tina's Wonderlands - gwiazda Eurowizji promuje grę. Zobacz wyjątkowy teledysk

fot. youtube.com

Tiny Tina’s Wonderlands to szalona i pełna humoru produkcja, więc nikogo nie powinien zdziwić fakt, że jest ona promowana w równie luźny, dowcipny sposób. Do sieci trafił teledysk, w którym w rolę "legendarnego barda" wciela się Daði Freyr, wokalista i lider zespołu Daði & Gagnamagnið, który reprezentował Islandię podczas konkursu Eurowizji w 2021 roku. Wybór ten z pewnością nie jest przypadkowy, bo Freyr wielokrotnie mówił o swoim zamiłowaniu do gier.

Tekst tego krótkiego utworu skupia się przede wszystkim na przedstawieniu grywalnych klas postaci. Przypomnijmy, że są to Brr-zerker, Clawbringer, Stabbomancer, Graveborn, Spellshot oraz Spore Warden.

Tiny Tina's Wonderlands to spin-off serii Borderlands utrzymany w realiach fantasy. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.