Fast & Furious: Crossroads wkrótce zniknie ze sprzedaży. Gra nie ma nawet dwóch lat

fot. Bandai Namco

Firma Bandai Namco poinformowała, że gra Fast & Furious Crossroads zostanie usunięta ze sprzedaży cyfrowej już 29 kwietnia 2022 roku. Jednocześnie zapewniono, że osoby, które zakupią tę produkcję lub jakiekolwiek dodatki do niej do tego czasu, nadal będą mogły pobierać te treści ze swojej biblioteki. Serwery również nie zostaną (przynajmniej na razie) zamknięte, dzięki czemu rozgrywka online będzie w dalszym ciągu możliwa. Powodów zakończenia sprzedaży nie podano, można jednak zakładać, że związane jest to z kwestiami licencyjnymi.

Choć podobne sytuacje zdarzały się w przeszłości już wcześniej z innymi tytułami, to w tym przypadku sytuacja jest wyjątkowo ciekawa. Crossroads zadebiutowało w sierpniu 2020 roku, a więc zostanie usunięte ze sprzedaży mając na karku niecałe dwa lata. Zdecydowana większość graczy nie będzie jednak z tego powodu zasmucona, bo produkcja autorstwa Slightly Mad Studios spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem i została zmiażdżona przez krytyków. Jej średnia ocen w serwisie Opencritic to zaledwie 38% na podstawie 24 recenzji.

