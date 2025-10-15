Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

Niedługo ukaże się książka nieżyjącego już producenta Jona Landau​. Z fragmentu opublikowanego na łamach The Hollywood Reporter możemy dowiedzieć się nowych faktów na temat Titanica. Jeden z nich dotyczy Polski.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  gdańsk 
Polska Titanic
60. Titanic (1997) fot. materiały promocyjne
Reklama

Titanic z ręką na sercu można nazwać jedną z najsłynniejszych produkcji na świecie. Widowisko zostało nagrodzone aż jedenastoma Oscarami i czterema Złotymi Globami, co udowadnia jego uznanie wśród krytyków. Zarobiło w kinach ponad dwa miliardy dolarów, dzięki czemu – choć od premiery w 1997 roku minęło już 28 lat – obecnie jest 4. najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, zaraz za dwiema częściami Avatara i Avengers: Endgame. Dlatego niektórych z Was może zaskoczyć fakt, że ten kultowy obraz mógł zostać nakręcony... w Polsce. 

Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce

The Hollywood Reporter opublikowało na swoich łamach fragment książki The Bigger Picture. To nadchodzący memoir nieżyjącego już producenta Jona Landau, który pracował przy Titanicu. Artysta wyjawił w nim nowe fakty na temat kultowego widowiska. Jednym z nich jest informacja, że poważnie rozważano nakręcenie filmu w Polsce, niedaleko Stoczni Gdańskiej. Landau wyjaśnił, że największym wyzwaniem było znalezienie idealnej lokalizacji, w której mogliby zbudować ogromny statek i odtworzyć ocean. Fragment, w którym o tym pisze, przetłumaczyliśmy dla Was poniżej:

To było więc nasze najważniejsze zadanie: znaleźć lokalizację, zbudować statek, stworzyć ocean. Potrzebowaliśmy dużego i samowystarczalnego środowiska, w którym moglibyśmy kontrolować warunki. Samo zrobienie listy potencjalnych miejsc zajęło nam rok. Zwiedziliśmy w tym celu cały świat. Przez chwilę myślałem, że znaleźliśmy idealną lokalizację w starej i pustej kopalni w Polsce, niedaleko Stoczni Gdańskiej. Nigdy nie zapomnę tej podróży. To było tuż przed Bożym Narodzeniem. Spotkaliśmy się z lokalną firmą produkcyjną, a następnie udaliśmy się na imprezę bożonarodzeniową, która odbyła się na pierwszym piętrze biurowca. Musieli zasunąć firanki, ponieważ nie minęło dużo czasu od ery sowieckiej i ukrywali fakt, że obchodzą religijne święto.

Z jego słów wynika, że niewiele brakowało, by Titanic nakręcono w polskiej kopalni. Ekipa produkcyjna przyjechała nawet w tym celu do naszego kraju i spotkała się z lokalną firmą. Ostatecznie jednak wybór padł na Rosarito w Meksyku. Co było dużym zaskoczeniem, ponieważ to słoneczne miejsce stanowi duży kontrast do mroźnych wód, w których zatonął statek. 

Titanic - nostalgiczne zdjęcia zza kulis

arrow-left Titanic - zdjęcie z planu fot.: Paramount Pictures arrow-right
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu
Titanic - zdjęcie z planu

Źródło: www.hollywoodreporter.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  gdańsk 
Polska Titanic
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,9

1997
Titanic
Oglądaj TERAZ Titanic Dramat

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

3 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

4 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

5 54. Shrek (filmy Shrek)
-
Plotka

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

6 James Gunn
-
Plotka

Przyszłość Jamesa Gunna i DCU wisi na włosku? Absurdalna plotka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV