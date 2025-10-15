Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

fot. materiały promocyjne

Titanic z ręką na sercu można nazwać jedną z najsłynniejszych produkcji na świecie. Widowisko zostało nagrodzone aż jedenastoma Oscarami i czterema Złotymi Globami, co udowadnia jego uznanie wśród krytyków. Zarobiło w kinach ponad dwa miliardy dolarów, dzięki czemu – choć od premiery w 1997 roku minęło już 28 lat – obecnie jest 4. najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, zaraz za dwiema częściami Avatara i Avengers: Endgame. Dlatego niektórych z Was może zaskoczyć fakt, że ten kultowy obraz mógł zostać nakręcony... w Polsce.

Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce

The Hollywood Reporter opublikowało na swoich łamach fragment książki The Bigger Picture. To nadchodzący memoir nieżyjącego już producenta Jona Landau, który pracował przy Titanicu. Artysta wyjawił w nim nowe fakty na temat kultowego widowiska. Jednym z nich jest informacja, że poważnie rozważano nakręcenie filmu w Polsce, niedaleko Stoczni Gdańskiej. Landau wyjaśnił, że największym wyzwaniem było znalezienie idealnej lokalizacji, w której mogliby zbudować ogromny statek i odtworzyć ocean. Fragment, w którym o tym pisze, przetłumaczyliśmy dla Was poniżej:

To było więc nasze najważniejsze zadanie: znaleźć lokalizację, zbudować statek, stworzyć ocean. Potrzebowaliśmy dużego i samowystarczalnego środowiska, w którym moglibyśmy kontrolować warunki. Samo zrobienie listy potencjalnych miejsc zajęło nam rok. Zwiedziliśmy w tym celu cały świat. Przez chwilę myślałem, że znaleźliśmy idealną lokalizację w starej i pustej kopalni w Polsce, niedaleko Stoczni Gdańskiej. Nigdy nie zapomnę tej podróży. To było tuż przed Bożym Narodzeniem. Spotkaliśmy się z lokalną firmą produkcyjną, a następnie udaliśmy się na imprezę bożonarodzeniową, która odbyła się na pierwszym piętrze biurowca. Musieli zasunąć firanki, ponieważ nie minęło dużo czasu od ery sowieckiej i ukrywali fakt, że obchodzą religijne święto.

Z jego słów wynika, że niewiele brakowało, by Titanic nakręcono w polskiej kopalni. Ekipa produkcyjna przyjechała nawet w tym celu do naszego kraju i spotkała się z lokalną firmą. Ostatecznie jednak wybór padł na Rosarito w Meksyku. Co było dużym zaskoczeniem, ponieważ to słoneczne miejsce stanowi duży kontrast do mroźnych wód, w których zatonął statek.

