Ryan Reynolds parodiuje Titanica w rocznicę zatonięcia. Rob McElhenney niczym Rose

Ryan Reynolds zajęty jest promowaniem nadchodzącego Deadpool & Wolverine, ale nie zapomina przy tym o innych zobowiązaniach. Jest on właścicielem klubu A.F.C. Wrexham, najstarszego klubu piłkarskiego w Walii i trzeciego najstarszego na całym świecie. Ostatnio drużynie Reynoldsa udało się awansować z Ligue Two do Ligue One, co jest drugim z rzędu sezonem z bezpośrednim awansem do wyższej klasy rozrywkowej. Ryan Reynolds z okazji awansu i urodzin swojego przyjaciela i współwłaściciela klubu, Roba McElhenney'ego, a także daty zatonięcia Titanica, postanowił to wszystko uczcić w charakterystyczny dla siebie sposób.

Ryan Reynolds parodiuje Titanica

Aktor za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych opublikował krótkie wideo, które rozpoczyna jeszcze w stroju Deadpoola. W komediowy sposób przedstawia swoje starania ekspedycyjne w poszukiwaniu butelek Wrexham Lager, które miały zatonąć razem ze statkiem. Całość wieńczy wstawka nawiązująca do filmu Jamesa Camerona ze słynnym obrazem, na którym pierwotnie znajdowała się Kate Winslet, lecz w tym wypadku jest to Rob McElhenney. Sprawdźcie sami!

