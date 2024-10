Showrunnerka To zawsze Agatha komentuje 6. odcinek. Zaskakujące cameo; co z Rio Vidal i Wandą?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Szósty odcinek To zawsze Agatha został poświęcony historii Billy'ego Maximoffa/Wiccana, granego przez Joe Locke'a. Mimo rozwiązania paru tajemnic, widzowie wciąż mają sporo wątpliwości. Czy zobaczymy jeszcze Evana Petersa po jego zaskakującym i zabawnym cameo? Gdzie jest Rio Vidal i czy zobaczymy Wandę w serialu? Jac Schaeffer musiała zmierzyć się z tymi pytaniami podczas rozmowy z portalem Deadline. Zobaczcie, jak sobie z nimi poradziła.

Dla showrunnerki powrót postaci Ralpha Bohnera był oczywistością. Wiedziała, że musi przywrócić Petersa - i że musi to pozostać niespodzianką. Jak widać po premierze odcinka, cel ten został osiągnięty.

- Jestem z nas tak dumna, bo Evan jest zniewalający. To wręcz jak magiczna sztuczka, że potrafi wziąć na siebie całą tę ekspozycję i uczynić ją rozrywkową. (...) Chciałam wprowadzić mieszkańców Westview z powrotem. Myślałam o tym, co przeżył zwyczajny Joe albo zwyczajna Joanne. Więc możliwość wprowadzenia go jako bohatera, który przecierpiał swoje w, i uzależnienie Evana od tej postaci, było naprawdę zabawne. A on jest jednym z niewielu aktorów, którzy potrafią sprawić, że to działa.