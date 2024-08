Nowe zdjęcia z To zawsze Agatha. Czarownice z MCU

Fot. Materiały prasowe

Dzięki magazynowi Empire do sieci trafiły nowe zdjęcia z serialu MCU tworzonego dla Disney+. Widzimy więc bohaterów serialu To zawsze Agatha na czele z tytułową Agathą Harkness. Jest to spin-off WandaVision, w którym Agatha odgrywała kluczową rolę.

To zawsze Agatha - zdjęcia

To zawsze Agatha - opis fabuły

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

To zawsze Agatha - premiera w Disney+ odbędzie się 19 września 2024 roku.