W serialu To zawsze Agatha padło JEGO imię. Fanserwis? Showrunnerka komentuje

Jac Schaeffer, showrunnerka To zawsze Agatha, w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter wypowiedziała się na temat Mefisto. Imię tej postaci padło w 4. odcinku serialu i wywołało gorącą reakcję wśród fanów. Głównie dlatego, że to znana postać z komiksów Marvela, ściśle powiązana między innymi z historią Scarlet Witch. Już wcześniej spekulowano, że pojawi się w finale WandaVision jako główny antagonista. Teraz wiemy, że były to błędne teorie, a Schaeffer w tamtym czasie w ogóle o nim nie myślała. Dziennikarz z The Hollywood Reporter odniósł się do tego i spytał, czy trzeba ją było przekonać do tego pomysłu, skoro wielu innych scenarzystów sprzeciwia się fanserwisowi. Showrunnerka odpowiedziała:

Nie powiedziałabym, że trzeba mnie było przekonywać. Odbyliśmy rozmowę z producentką wykonawczą Mary Livanos, Bradem [Winderbaumem, odpowiadającym za streaming] i Kevinem [Feige, szefem Marvel Studios], ale to wzmianka, która jest większa niż ja i ten serial. To większa część Marvela. Więc tu nie chodzi o to, że się denerwowałam czy miałam jakąkolwiek reakcję czy plan, głównie dlatego, że ten rodzaj gorącego dyskursu, tak zakorzenionego w komiksach, nie jest dla mnie równie interesujący, co historia, którą aktualnie opowiadamy w serialu.