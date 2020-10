Tofifest 2020 - pasmo Bella Women na festiwalu pokaże dokonania polskich reżyserek

fot. materiały prasowe

W programie pasma zobaczymy filmy reżyserek, które na stałe rozgościły się na zagranicznych planach. Kasia Adamik (pokazane zostanie jej Boisko bezdomnych) zrobiła seriale dla HBO, Netfliksa i Sony. Agnieszka Smoczynska (w programie jej Aria Diva z Katarzyną Figurą, Córki dancingu i Fuga) ma na koncie prace dla Netfliksa, a teraz pracuje nad międzynarodowym filmem o Davidzie Bowie.

Jagoda Szelc (Monument) jest jedną z nadziei polskiego kina, a Olga Chajdas (Nina) dotyka tematów, od których uciekają polscy filmowcy. Marta Prus (Over the limit) to jedna z najczęściej nagradzanych polskich dokumentalistek, zaś Anna Kazejak, tegoroczna jurorka festiwalu (Skrzydlate świnie, Obietnica) robi film dla Netfliksa i reżyseruje seriale audio.

fot. Against Gravity

W nowym paśmie skupiono się na sile kobiet rozumianej jako odwaga i chęć walki o własną wizję kina, znajdywanie własnych środków wyrazu i sposobu ekspresji.

Pasmo pokaże, że termin „kino kobiet” to dziś nieaktualna szufladka, bo każda z bohaterek mówi własnym, indywidualnym głosem, a jedynym wspólnym mianownikiem jest jakość ich filmów i płeć ich autorek.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się od 17 do 25 października w Toruniu. Będzie miał charakter hybrydowy, czekają nas zatem projekcje zarówno stacjonarne, jak i w wersji online. Jedno się nie zmieni, MFF Tofifiest to będzie, jak co roku, wielka uczta dla kinomanów, zarówno tych, którzy w październiku odwiedzą Toruń, jak i tych, którzy będą w nim uczestniczyli na odległość.