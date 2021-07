Tofifest 2021 online: Filmy z sekcji From Poland i Nowe Kino Fińskie. Co warto obejrzeć?

zdjęcie ze strony program.tofifest.pl

Jako patron medialny Tofifest 2021 z przyjemnością donosimy o filmach z sekcji From Poland i Nowe Kino Fińskie, które już od 30 czerwca dostępne są do oglądania w formie online (można to uczynić do 12 lipca). Przygotowaliśmy dla Was przegląd produkcji z obu tych kategorii.

Tofifest organizowany jest w Toruniu w formacie hybrydowym. Są pokazy stacjonarne w kinach, a poza tym wszystkie filmy można obejrzeć również online. Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do programu. Na liście poniżej podajemy tytuły z sekcji From Poland i Nowe Kino Fińskie. Bilet na pojedynczy seans w kinie kosztuje natomiast 14 zł. Dostęp do programu znajdziecie na stronie festiwalu.

Tofifest 2020 online - filmy z sekcji From Poland

Zbuntowana Agata przyjeżdża do Trzebini gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej organistki, a jego cierpiący na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek postanawia wykorzystać postępującą chorobę dziadka, by się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć prowadzi do ujawnienia pilnie strzeżonej przez matkę Mirka rodzinnej tajemnicy. Reżyser: Tomasz Jurkiewicz.

Komedia omyłek o perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. Michał i Ewa prowadzą stateczne życie podporządkowane pracy i drugiej ciąży. Kasia i Bartek borykają się z poważnymi problemami finansowymi. Niespodziewanie dla wszystkich, podczas kłótni Kasia wyjawia mężowi, że spędziła noc z Michałem. Przyjaźń i miłość w jednej chwili stają pod znakiem zapytania. Zależności uczuciowe i finansowe oraz niewinne z pozoru kłamstwa nakręcają spiralę nieporozumień. Na dodatek w małżeński spór angażują się windykatorzy, policja oraz wścibski sąsiad. Chaos narasta, mnożąc zabawne sytuacje, aż do finałowej tragedii, która okaże się szansą dla obydwu małżeństw ― ratunkiem dla ich relacji. Reżyser: Michał Grzybowski.

zdjęcie ze strony program.tofifest.pl

Teatr Krzyśka ― Biuro Rzeczy Osobistych ― i jego niepełnosprawni intelektualnie aktorzy wygrywają festiwal. Nagrodą, ufundowaną przez zawodowy teatr, jest zrealizowanie spektaklu. Wielka radość, wielka szansa, wielkie oczekiwania: właśnie pracują nad nową sztuką Grek Zorba. Okazuje się jednak, że nagrodą jest udział w Festiwalu Szekspirowskim… Decydują się podjąć wyzwanie. Ma im w tym pomóc Wiktoria ― gwiazda filmowa. Aktorzy Krzyśka są pod urokiem jej charyzmy. Reżyserka: Iwona Siekierzyńska.

Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego… 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Reżyser: Jan Holoubek.

Akcja Ostatniego Komersu rozgrywa się w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (tytułowy „komers”) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi. Reżyser: Dawid Nickel.

Błażej i Magda spełniają marzenie o spokojnym i zbalansowanym życiu poza zgiełkiem dużego miasta. Pragną, by ich córka Ala i pies Falkor wychowywali się na łonie natury. Samodzielnie remontują dom w malowniczej wiosce, korzystając raczej ze swojego sprytu i dobrych pomysłów niż z dużych zasobów finansowych. Pewnego dnia w ich domu pojawia się brat niedawno zmarłego ojca Błażeja. Rozpoczyna się między nimi emocjonalna gra, w której obaj próbują zbliżyć się do prawdy o bliskich osobach. Nagła obecność wujka wytrąca chłopaka z realizacji powziętych celów i zmusza go do zmierzenia się z bolesną przeszłością. Reżyser: Grzegorz Zariczny.

Uciekając przed rozpaczą po utracie bliskich, bohater ukrywa się w bezpiecznej krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a wszyscy jego bliscy żyją. Z biegiem lat miasto rozwija się w jego wyobraźni. Pewnego dnia bohaterowie i idole z dzieciństwa znani z literatury i kreskówek, którzy w świadomości kolejnych pokoleń są wiecznie młodzi, przybywają nieproszeni. Kiedy nasz bohater odkrywa, że wszyscy się zestarzeli, a wieczna młodość nie istnieje, postanawia wrócić do prawdziwego życia. Reżyser: Mariusz Wilczyński.

Tofifest 2020 online - filmy z sekcji Nowe Kino Fińskie

Helsinki, 1945. Z końcem wojny przychodzi poczucie wolności artystycznej i społecznej dla malarki Tove Jansson. Sztuka współczesna, szalone imprezy i otwarty związek z żonatym politykiem: jej niekonwencjonalne życie kłóci się z surowymi ideałami jej ojca. Pragnienie wolności Tove zostaje wystawione na próbę, gdy spotyka reżyserkę teatralną Vivicę Bandler. Gdy zmaga się z życiem osobistym, jej twórcze wysiłki prowadzą ją w nieoczekiwanym kierunku — tworzy świat Muminków. Tove to porywający dramat o twórczej energii kultowego talentu i burzliwych poszukiwaniach tożsamości. Reżyseria: Zaida Bergroth.

Fiński rysownik, Touko Laaksonen, wraca z frontu II wojny światowej do rodzimych Helsinek. W tym czasie Finlandia, jak i wiele innych europejskich krajów, ogarnięta jest falą homofobii i represji wobec gejów. Nie mogąc realizować swoich pragnień, Touko szuka wolności w sztuce. Tak powstają pierwsze homoerotyczne rysunki przedstawiające muskularnych mężczyzn w skórach i opiętych jeansach. Mimo usilnych prób, nie udaje mu się opublikować swoich prac w żadnym magazynie. Dopiero wyjazd do USA otwiera mu drogę do szerokiej publiczności. Tak rodzi się Tom of Finland — symbol pokolenia gejowskiej rewolucji. Reżyseria: Dome Karukoski.

Helene

Rok 1915. Zapomniana artystka Helene Schjerfbeck mieszka na wsi ze starszą matką. Od ostatniej wystawy minęły lata, a ona nadal maluje, powodowana tylko własną pasją. Wszystko się zmienia, gdy jej niesamowite obrazy odkrywa handlarz dziełami sztuki i chce zorganizować Helene dużą, indywidualną wystawę. Jednak najważniejszy zwrot w życiu artystki przyniesie spotkanie z malarzem-amatorem Einarem Reuterem, pasjonatem jej sztuki. Stanie się on powiernikiem Helene i niespełnioną miłością jej życia… Reżyseria: Antti Jokinen.

The Dinosaur

Znany fiński reżyser Rauni Mollberg (1929–2007) nakręcił kilka skandalicznych, ale powszechnie cenionych filmów. The Dinosaur to otwierający oczy dokument, wyreżyserowany przez jego kolegę, Veikko Aaltonena, w którym przygląda się on nieubłaganym i często kontrowersyjnym technikom reżyserskim stojącym za sztuką i sukcesem Mollberga. Reżyseria: Veikko Aaltonen.

Armi Alive!

Jest to opowieść o zespole teatralnym, który przygotowuje spektakl o Armi Ratii — założycielce kultowej fińskiej firmy projektowej Marimekko. Spektakl koncentruje się na życiu Armi w latach 1949–1968, kiedy zakłada firmę modową i prowadzi ją do międzynarodowego sukcesu. W końcu zostaje zmuszona do zastanowienia się nad swoim związkiem z firmą i odpowiedzieć na pytanie czy to Marimekko potrzebuje Armi, czy Armi Marimekko? Podczas próby aktorka Maria zmaga się z sprzecznościami swojej bohaterki i próbuje odnaleźć prawdę o osobie stojącej za legendą. Reżyseria: Jörn Donner.