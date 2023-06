Tofifest 2023: Adrianna Biedrzyńska i reżyserka Katarzyna Trzaska wyróżnione Flisakiem

fot. Tofifest

Flisak jest zdecydowanie najstarszą nagrodą festiwalu filmowego Tofifest przyznawaną przez Prezydenta Miasta Torunia dla twórcy pochodzącego z regionu. W 2023 roku te wyróżnienie otrzymają w tym roku torunianki: aktorka Adrianna Biedrzyńska i reżyserka Katarzyna Trzaska.

- Podczas tegorocznej edycji festiwalu nagrodą Flisaka uhonorowane zostaną dwie niezwykłe artystki: wybitna aktorka Adrianna Biedrzyńska oraz reżyserka młodego pokolenia Katarzyna Trzaska - ogłasza Kafka Jaworska, dyrektorka wydarzenia. - Flisak to najstarsza nagroda Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze przyznawana przez Prezydenta Miasta Torunia od pierwszej edycji festiwalu, czyli od 21 lat – dodaje.

Adrianna Biedrzyńska, Nagroda Prezydenta Miasta Torunia Flisak Tofifest 2023

Aktorka urodziła się w Toruniu i jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zadebiutowała epizodem w "Co dzień bliżej nieba". Rozpoznawalność przyniosła jej główna rola w "Miłości z listy przebojów". Uznanie krytyki zyskała licznymi kreacjami teatralnymi. Świetne recenzje zebrała także za występ w "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Sympatię widzów zaskarbiła sobie, występując w "Lepiej być piękną i bogatą" i "Pajęczarkach". Gra zarówno w Polsce, jak i za granicą.

fot. Tofifest

Katarzyna Trzaska, Nagroda Prezydenta Miasta Torunia Flisak Tofifest 2023

Reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa urodzona w Toruniu, absolwentka filologii angielskiej na UMK. Wyjechała do Katowic, gdzie studiowała na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jej dokumenty "10 lat do Nashville" i "Maksimum przyjemności" nagradzano w kraju i na świecie (m.in. na festiwalu w Bangkoku). Współpracuje z telewizjami - dla Canal+ zrobiła "Polaków z wyboru”. W Teatrze im. Wilama Horzycy wykonała sztukę teatralną na podstawie filmu "Mulholland Drive" Davida Lyncha.

Flisak - najstarsza nagroda na festiwalu

Flisak Tofifest przyznawany jest nieprzerwanie od pierwszej edycji festiwalu przez prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Wśród jego laureatów znaleźli się m.in.: Bogusław Linda, Olga Bołądź, Tomasz Wasilewski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Żak, Grażyna Szapołowska, Jakub Gierszał, Magdalena Czerwińska, Piotr Głowacki, Tomasz Ziętek i Joanna Koroniewska.

21. MFF TOFIFEST. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Widzów zapraszamy na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.