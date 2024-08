Tom Cruise w kosmosie. Reżyser o postępach prac nad filmem

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2020 roku rozpoczęły się wstępne prace nad wielka superprodukcją, która ma być kręcona w kosmosie. Ściślej mówiąc na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tom Cruise ma zagrać główną rolę, a Doug Liman stanie za kamerą. To właśnie reżyser w nowym wywiadzie potwierdził, że projekt wciąż powstaje, ale takie wyzwanie wymaga czasu. Panowie wcześniej pracowali razem przy Na skraju jutra.

Tom Cruise w kosmosie

Według Limana wciąż nad tym pracują. Tak tłumaczy, dlaczego trwa to tak długo.

- To coś, o czym z całą pewnością nadal rozmawiamy. Jest określony powód, dla którego jeszcze nie polecieliśmy w kosmos. Kiedy w końcu polecimy i film wyjdzie, wiem, że spojrzę na ten moment i powiem: "Dzięki Bogu, że nie zrobiliśmy tego wcześniej!".

Twórca, który obecnie promuje swój najnowszy film Samotne wilki, nie wyjawił jednak, jakie są szczegółowe problemy, przez które decydują się spokojnie nad tym pracować i się nie spieszyć. A przypomnijmy, że robią to we współpracy z NASA i SpaceX. Gdy to dojdzie do skutku, Tom Cruise będzie pierwszym cywilem, który wyjdzie w przestrzeń kosmiczną poza stację.