Ojciec Toma Hollanda dementuje plotki o urazie syna na planie Spider-Mana 4!

Nowe plotki i doniesienia z planu najnowszego Spider-Mana pojawiają się w sieci co chwile. Ostatnio głośno w mediach było o tym, że Tom Holland doznał poważnego urazu głowy, a zdjęcia do filmu zostały wstrzymane. Pojawiały się też informacje o tym, że aktor został zabrany do szpitala karetką, a w wypadku miała ucierpieć również kobieta. W tej sprawie postanowił wypowiedzieć się ojciec aktora:
Spider-Man 4 - Co tak naprawdę przydarzyło się Tomowi Hollandowi?
Dominic dodał też, że żadna kobieta na miejscu nie ucierpiała, a Tom rzeczywiście trafił na noc do szpitala, ale tylko ze względów ostrożności, po tym jak lekarze stwierdzili łagodne wstrząśnienie mózgu. Aktor szybko wrócił do zdrowia.
Ojciec aktora podkreślił, że aktor dopiero źle się poczuł na jednej z imprez charytatywnych:
Ojciec aktora wspomniał też o krótkiej rozmowie z reżyserem filmu:
Mimo że cała sytuacja wyglądała poważnie, na szczęście okazało się, że uraz Tom Holland nie był groźny. Aktor powoli wraca do pełni sił, a jego ojciec zapewnił, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.
