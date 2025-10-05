Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ojciec Toma Hollanda dementuje plotki o urazie syna na planie Spider-Mana 4!

Po pojawieniu się sprzecznych doniesień na temat kontuzji Toma Hollanda na planie filmu Spider-Man: Brand New Day, Dominic Holland postanowił wyjaśnić całą sprawę i zdementować nieprawdziwe informacje krążące w sieci.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Spider-Man 
tom holland
Tom Holland Marvel/Sony/The Scottish Sun
Reklama

Nowe plotki i doniesienia z planu najnowszego Spider-Mana pojawiają się w sieci co chwile. Ostatnio głośno w mediach było o tym, że Tom Holland doznał poważnego urazu głowy, a zdjęcia do filmu zostały wstrzymane. Pojawiały się też informacje o tym, że aktor został zabrany do szpitala karetką, a w wypadku miała ucierpieć również kobieta. W tej sprawie postanowił wypowiedzieć się ojciec aktora:

Spider-Man 4 - Co tak naprawdę przydarzyło się Tomowi Hollandowi?

Czytając w mediach o 'poważnym urazie' Toma, przypomniałem sobie stare powiedzenie, że nie należy wierzyć we wszystko, co się czyta w gazetach – napisał. – Prawie wszystko było błędne – łącznie z tym, że rzekomo zabrała go karetka ze studia Leavesden. Nie było żadnej karetki, a film Spider-Man: Brand New Day w ogóle nie jest tam kręcony.

Dominic dodał też, że żadna kobieta na miejscu nie ucierpiała, a Tom rzeczywiście trafił na noc do szpitala, ale tylko ze względów ostrożności, po tym jak lekarze stwierdzili łagodne wstrząśnienie mózgu. Aktor szybko wrócił do zdrowia.

Ojciec aktora podkreślił, że aktor dopiero źle się poczuł na jednej z imprez charytatywnych:

Po kilku rundach naszego quizu Tom zaczął czuć się źle i sam udał się za kulisy. Przy wstrząśnieniu mózgu należy unikać jasnych świateł i hałasu. Kiedy przyszliśmy z Nikki, zobaczyliśmy, że wymiotuje. Byliśmy przerażeni. Oczywiście nie mógł kontynuować. Na szczęście wśród gości znalazł się neurofizyk z Harvardu. Doradził Tomowi, żeby natychmiast wrócił do domu.

Ojciec aktora wspomniał też o krótkiej rozmowie z reżyserem filmu:

Miałem ciekawą wymianę zdań z reżyserem filmu. To super sympatyczny facet z Hawajów – wysoki, przystojny, zawsze świetnie ubrany i z większą ilością włosów, niż można by się spodziewać u mężczyzny w jego wieku. Powiedziałem Destinowi, że muszę zastąpić Toma, a on spojrzał na mnie z przerażeniem: Nie, nie w filmie – dodałem. – Mam na myśli dzisiejszy wieczór, prowadzenie tej kolacji.

Mimo że cała sytuacja wyglądała poważnie, na szczęście okazało się, że uraz Tom Holland nie był groźny. Aktor powoli wraca do pełni sił, a jego ojciec zapewnił, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Tom Holland jest Spider-Manem od dziesięciu lat. Który moment kariery chciałby przeżyć jeszcze raz?

Źródło: Comic Book Movie

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Spider-Man 
tom holland
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Nieczysta gra
-

Rosa Salazar szczerze o scenach kaskaderskich i czego nauczył ją Mark Wahlberg!

2 Affinity
-

Tak się kopie tyłki w kinie akcji klasy B. Klipy z filmu Marko Zarora

3 Family guy
-

Family Guy - uśmiercono kultową postać. 26 lat po debiucie w serialu

4 The Smashing Machine
-

Nowy film twórcy The Smashing Machine przeniesie widzów na wyspę jaszczurek!

5 Paul Bettany - biały Vision
-
Plotka

Jeden z seriali Marvela może dostać 2. sezon. Na ten tytuł nikt nie stawiał

6 Thanos
-

Ci superbohaterzy DC mogliby pokonać Thanosa. Prawdziwi twardziele, których chcemy w tym pojedynku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s51e01

Saturday Night Live

s38e02

48 Hours Mystery

s2025e23

Miejsce zbrodni

s09e06

Selviytyjät Suomi

s14e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kate Winslet
Kate Winslet

ur. 1975, kończy 50 lat

Jacob Tremblay
Jacob Tremblay

ur. 2006, kończy 19 lat

Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg

ur. 1983, kończy 42 lat

Guy Pearce
Guy Pearce

ur. 1967, kończy 58 lat

Parminder Nagra
Parminder Nagra

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV