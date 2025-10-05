Ojciec Toma Hollanda dementuje plotki o urazie syna na planie Spider-Mana 4!

Marvel/Sony/The Scottish Sun

Nowe plotki i doniesienia z planu najnowszego Spider-Mana pojawiają się w sieci co chwile. Ostatnio głośno w mediach było o tym, że Tom Holland doznał poważnego urazu głowy, a zdjęcia do filmu zostały wstrzymane. Pojawiały się też informacje o tym, że aktor został zabrany do szpitala karetką, a w wypadku miała ucierpieć również kobieta. W tej sprawie postanowił wypowiedzieć się ojciec aktora:

Spider-Man 4 - Co tak naprawdę przydarzyło się Tomowi Hollandowi?

Czytając w mediach o 'poważnym urazie' Toma, przypomniałem sobie stare powiedzenie, że nie należy wierzyć we wszystko, co się czyta w gazetach – napisał. – Prawie wszystko było błędne – łącznie z tym, że rzekomo zabrała go karetka ze studia Leavesden. Nie było żadnej karetki, a film Spider-Man: Brand New Day w ogóle nie jest tam kręcony.

Dominic dodał też, że żadna kobieta na miejscu nie ucierpiała, a Tom rzeczywiście trafił na noc do szpitala, ale tylko ze względów ostrożności, po tym jak lekarze stwierdzili łagodne wstrząśnienie mózgu. Aktor szybko wrócił do zdrowia.

Ojciec aktora podkreślił, że aktor dopiero źle się poczuł na jednej z imprez charytatywnych:

Po kilku rundach naszego quizu Tom zaczął czuć się źle i sam udał się za kulisy. Przy wstrząśnieniu mózgu należy unikać jasnych świateł i hałasu. Kiedy przyszliśmy z Nikki, zobaczyliśmy, że wymiotuje. Byliśmy przerażeni. Oczywiście nie mógł kontynuować. Na szczęście wśród gości znalazł się neurofizyk z Harvardu. Doradził Tomowi, żeby natychmiast wrócił do domu.

Ojciec aktora wspomniał też o krótkiej rozmowie z reżyserem filmu:

Miałem ciekawą wymianę zdań z reżyserem filmu. To super sympatyczny facet z Hawajów – wysoki, przystojny, zawsze świetnie ubrany i z większą ilością włosów, niż można by się spodziewać u mężczyzny w jego wieku. Powiedziałem Destinowi, że muszę zastąpić Toma, a on spojrzał na mnie z przerażeniem: Nie, nie w filmie – dodałem. – Mam na myśli dzisiejszy wieczór, prowadzenie tej kolacji.

Mimo że cała sytuacja wyglądała poważnie, na szczęście okazało się, że uraz Tom Holland nie był groźny. Aktor powoli wraca do pełni sił, a jego ojciec zapewnił, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

