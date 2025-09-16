placeholder
Tom Holland jest Spider-Manem od dziesięciu lat. Który moment kariery chciałby przeżyć jeszcze raz?

Tom Holland postanowił zreflektować się nad swoją przeszłością i karierą i wskazał dwa momenty, które chciałby przeżyć ponownie.
Wiktor Stochmal
Spider-Man 
tom holland
Spider-Man fot. Marvel Studios
Tom Holland już od dziesięciu lat jest Spider-Manem w Kinowym Uniwersum Marvela. Wystąpił w tym czasie w trzech solowych filmach, a także trzech przygodach z Avengersami w roli głównej (choć jeden oficjalnie był o Kapitanie Ameryce). Na horyzoncie czeka już kolejna produkcja z Pajączkiem w roli głównej, a ten pojawi się też w Avengers: Doomsday. Jak aktor wspomina ten okres?

Tom Holland w rozmowie z Dazed porozmawiał o swojej karierze i roli Spider-Mana w MCU. Który z momentów swojej kariery chciałby przeżyć jeszcze raz? Wymienił kilka, ale o paru nie chciał mówić:

Są rzeczy, które od razu przychodzą mi do głowy, ale nie będę o nich mówić. Mam coś odpowiedniejszego. Na pewno chciałbym jeszcze raz przeżyć spotkanie z Andrew Garfieldem i Tobeyem Maguirem na planie po raz pierwszy. To był bardzo stresujący dzień, który skończył się spotkaniem trzech zagubionych braci. To był naprawdę wyjątkowy czas.

Chciałbym też przeżyć na nowo dzień, w którym obsadzono mnie w roli Spider-Mana. To szczególnie siedzi mi w głowie. Boże, to było coś szalonego. Ile bym dał, żeby być muchą siedzącą na ścianie i obserwującą tego młodego dzieciaka. Moje życie się wtedy całkowicie zmieniło.

Aktor przypomniał też, że tamtego dnia nikt go nie poinformował o zdobyciu tej roli. Dowiedział się o tym wraz z całym światem, gdy opublikowano oficjalną decyzję w mediach społecznościowych.

Źródło: comicbookmovie.com

Spider-Man 
tom holland
