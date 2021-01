Spider-Man 3 - społeczeństwo podzielone przez mistyfikację Mysterio. Nowe materiały z planu filmu MCU

fot. Marvel

Jak wiemy, Spider-Man: Daleko od domu zakończył się wrobieniem Pajączka w morderstwo Mysterio i rozróbę w Londynie. Mysterio, czyli Quentin Beck, wykorzystał do tego J. Jonah Jamesona i TheDailyBugle.net, ujawniając jednocześnie tożsamość superbohatera. Nowe zdjęcia z planu filmu Spider-Man 3 zdradzają, że społeczeństwo zostanie podzielone: część opinii publicznej opowie się po stronie Parkera, pozostali zaś uwierzą w mistyfikację Mysterio. Na tablicy ogłoszeń możemy zobaczyć plakat z wizerunkiem arcyłotra i podpis I BELIEVE (wierzę); obok zaś znajduje się napis CITIZENS TO DEFEND SPIDEY (obywatele bronią Pajączka). Możemy więc spodziewać się czegoś na kształt obywatelskiej kampanii na rzecz Parkera, prowadzonej w celu okazania mu wsparcia i udowodnienia jego niewinności. Krążą pogłoski, że Jake Gyllenhaal ponownie wcieli się w rolę Quentina Becka, być może zatem jego śmierć również była jedynie iluzją?

https://twitter.com/SpiderManBRA/status/1350859046916599808

Kolejne zdjęcia z planu ukazują Zendayę, która w kolejnym filmie powróci jako MJ. Zgodnie z opisem, scena przedstawia MJ pracującą w cukierni z Nedem Leedsem. Peter przychodzi tam na kawę; jest zdenerwowany i najwyraźniej planuje zaprosić MJ na randkę. Wygląda na to, że para jest skłócona.

https://twitter.com/JustJared/status/1350840787911761928

Fragment tej sceny został uwieczniony na nagraniu z planu: widzimy na nim Hollanda-Parkera, który w śnieżnej i świątecznej scenerii wkracza do wspomnianej cukierni.

https://twitter.com/cosmic_marvel/status/1350894238565769216

Spider-Man 3 - światowa premiera filmu MCU zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku.