Tom Holland zaprasza 6-latka na plan Spider-Mana. Avengers wspierają bohatera

fot. materiały prasowe

Bridger Walker to 6-latek, który uratował swoją młodszą siostrę przed atakiem agresywnego psa. W wyniku tego został pogryziony w głowę i policzek, ale udało mu się odciągnąć siostrę w bezpieczne miejsce. Swoje motywacje tłumaczył słowa: jeśli ktoś miałby zginąć, powinienem być to ja.

Tom Holland zadzwonił do niego, by z nim porozmawiać i powiedzieć mu, jak wielkim jest bohaterem. Młody Bridger to fan superbohaterów Marvela, dla którego Kapitan Ameryka i Spider-Man są w czołówce. Podczas nieśmiałej rozmowy z odtwórcą roli Spider-Mana chłopiec przyznał, że najbardziej lubi Spider-Man: Daleko od domu. Holland na koniec zaprosił go na plan Spider-Mana 3, do którego zdjęcia rozpoczną się prawdopodobnie we wrześniu 2020 roku.

Przypomnijmy, że najpierw Kapitan Ameryka pogratulował mu bohaterstwa i obiecał mu oryginalną tarczę superbohatera. Chris Hemsworth również przekazała sporo ciepłych słów. A potem Robert Downey Jr.. złożył Bridgerowi obietnicę, że przygotuje coś wyjątkowego na jego urodziny.