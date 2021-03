Tom i Jerry: wynik w Box Office przerósł oczekiwania. Film okazał się udany?

screen z YouTube

Widzowie w miarę możliwości ruszyli do kin na film Tom i Jerry. Nowa produkcja Warner Bros opowiada o losach kultowych dla popkultury postaci (czyli kota Toma, który cały czas stara się pozbyć ze swojego życia myszy Jerry'ego). Nową bohaterką jest Kayla, pracownica eleganckiego hotelu, gdzie Jerry urządził sobie swoje mieszkanko. Obecność gryzonia grozi zrujnowaniem wspaniałego ślubu. Problemowi ma zaradzić uliczny kot, Tom, który ma złapać myszkę, co wcale nie jest takie proste. Sytuacja pogarsza się, kiedy szef Kayli postanawia pozbyć się obu zwierzaków. Film jest hybrydą i składa się zarówno z elementów aktorskich jak i CGI. Reżyserem produkcji jest Tim Story. Scenariusz napisali Craig Wright, Katie Silberman, April Prosser i Kevin Costello.

Wiemy już, że film nie przypadł do gustu recenzentom. Produkcja otrzymała zaledwie 25% pozytywnych recenzji (jedna czwarta z 59. opinii agregowanych przez serwis Rotten Tomatoes w momencie powstawania niniejszego newsa).

Zdaniem recenzentów największym problemem jest scenariusz, a zwłaszcza te jego partie, które skupiają się wokół ludzkich bohaterów i live action. Krytyka właściwie nie obejmuje tytułowych animowanych bohaterów i ich perypetii. Niektórzy twierdzą, że gdyby film skupił się bezpośrednio na nich przez dłuższy czas, wyszłoby zdecydowanie lepiej. Wydaje się, że jest to dość typowa sytuacja w przypadku większości crossoverów animacji z obrazem aktorskim.

Wygląda jednak na to, że widzowie wybaczyli filmowi znacznie więcej, niż krytycy. Przy ponad 250. oddanych głosów użytkowników (zweryfikowane konta), 86% z nich oceniło produkcję pozytywnie. 4.3/5 to średnia ocen widzów, podczas gdy 4.6/10 to średnia ocen mediów.

fot. materiały prasowe/Warner Bros.

Warto też dodać, że nowość Warner Bros. świetnie poradziła sobie w pierwszy weekend otwarcia. Amerykanie wybrali się do kin w największej od grudnia zeszłego roku liczbie. WB. podaje, że Tom i Jerry zebrali 13,7 miliona dolarów (przy równoczesnej premierze na HBO Max). To drugie najlepsze otwarcie w czasach pandemii (rekord należy do Wonder Woman 1984 i jej 16,4 milionów).

Inne tytuły poradziły sobie znacznie gorzej (Disney wciąż nie poinformował o wysokości wpływów za Nomadland - znane są jedynie szacunku)) - kolejne tytuły na liście znacznie odstają od Toma i Jerry'ego. Krudowie 2 w weekend zarobili ok. 1,21 miliona, The Little Things 0,03, Wonder Woman 1984 (wciąż w TOP 5) 0,71, a The Marksman 0,7.