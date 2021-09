Nie żyje Tomasz Knapik. Legendarny lektor miał 77 lat

fot. screen z YouTube

Tomasz Knapik odszedł nad ranem, 6 września. O śmierci lektora poinformował jego syn, Maciej Knapik. W swoim wpisie wyjawił, że jego ojciec od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym, którego niestety nie udało się pokonać.

Tomasz Knapik był przede wszystkim jednym z najsłynniejszych, jeśli nie najsłynniejszym lektorem w Polsce. Zapewne wielu z Was kojarzy jego głos z ogromnej liczby produkcji filmowych i telewizyjnych. Mogliśmy go usłyszeć w takich kultowych widowiskach jak oryginalna trylogia Gwiezdnych wojen, czyli Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje i Powrót Jedi, trylogii Powrót do przyszłości, Szczęki czy filmach Terminator i Terminator 2: Dzień sądu. Natomiast jeśli chodzi o projekty telewizyjne Tomasz Knapik był lektorem w takich serialach jak Świat według Bundych, Strażnik Teksasu czy Z Archiwum X. Sprawdzał się również jako aktor dubbingowy między innymi w serialu Netflixa Big Mouth czy filmie animowanym Jeż Jerzy.

Tomasz Knapik zajmował się również pracą naukową. Był wykładowcą na Politechnice Warszawskiej i był opiekunem ponad dwustu prac inżynierskich i magisterskich.