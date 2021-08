Ed Asner nie żyje. Starszy pan z Odlotu i legendarny Lou Grant

Fot. Materiały prasowe

Ed Asner, legendarny aktor, zmarł w niedzielny poranek 29 sierpnia 2021 roku w otoczeniu rodziny. W dniu śmierci miał 91 lat. Znamy go między innymi z roli Lou Granta z The Mary Tyler Moore Show. Dostał najwięcej nagród Emmy w historii jako męski wykonawca. Z siedmiu otrzymanych statuetek aż pięć było za wcielenie się właśnie w Lou Granta. W 2001 roku został też nagrodzony Screen Actors Guild Life Achievement Award. Aktor podkładał głos do Carla Fredricksena w Oscarowym filmie Pixara Odlot. Jego ostatnie występy obejmowały za to wiele nagradzanych serii Netflixa, takich jak Cobra Kai, Grace and Frankie i Dead to Me.

"Twigs" (1975). Ed Asner i Carol Burnet.

Rozpoczął swoją karierę aktorską w teatrze. Zdobył pierwszą rolę na Broadwayu w 1960 roku u boku Jacka Lemmona w sztuce Face of a Hero. Na małym ekranie zadebiutował za to w 1957 roku. Po szeregu gościnnych ról obsadzono go w roli Lou Granta. Później jego bohater otrzymał własny spin-off, a także pojawił się w dwóch innych programach. Pozostałe nagrody Emmy otrzymał za to za udział w Roots i Rich Man, Poor Man. Ed Asner miał też wiele ról jako aktor głosowy, w tym jako Granny Goodness w animacjach DC. Ed Asner był też aktywistą, bardzo zaangażowanym w politykę.

