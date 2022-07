Tomb Raider 2 - co z kontynuacją? Alicia Vikander nie ma dobrych wieści

materiały prasowe

Alicia Vikander obecnie promuje serial HBO pod tytułem Irma Vep, w którym gra główną rolę. W rozmowie z EW.com padło pytanie o Tomb Raidera 2, o którym nie słyszeliśmy nic od wielu miesięcy. Czy ten projekt jeszcze w ogóle powstaje?

Alicia Vikander o Tomb Raiderze 2

Aktorka zwraca uwagę, że problem projektu jest związany z wykupieniem studia MGM przez Amazona, do którego doszło w marcu 2022 roku.

- Z uwagi na kwestię wykupienia MGM przez Amazon, nie mam pojęcia co się obecnie dzieje z projektem. Teraz w grę wchodzi tutaj polityka. Razem z Mishą cały czas byłyśmy gotowe, więc w tej chwili decyzje leżą w rękach innych ludzi.

Na ten moment nie wiadomo nawet czy projekt nadal powstaje. MGM i Amazon nie odpowiedziały na prośbę o komentarz ze strony EW.com. Ze słów aktorki wynika, że całość jest raczej w zawieszeniu i żadne decyzje nie zapadły.

Przypomnijmy, że ostatnie co czytaliśmy o projekcie to zatrudnienie Mishy Green jako scenarzystki i reżyserki filmu. Znana jest ona z dobrze ocenianego serialu Kraina Lovecrafta. Na ten moment Vikander dodaje, że nie może nic powiedzieć o wizji Green na sequel, ale przyznaje, że jest podekscytowana tym, co wymyśliła i chciałaby pokazać to światu.

Oczywiście wcześniej film został opóźniony przez pandemię koronawirusa. Przypomnijmy, że Tomb Raider z 2018 roku zebrał 274 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.