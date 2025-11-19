Reklama
Lara Croft niespodziewanie zawitała na Nintendo Switch. Tomb Raider z 2013 roku na nowych platformach

Tomb Raider: Definitive Edition jest już dostęne na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2, a przez pierwszy tydzień grę można kupić w nieco niższej cenie.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
tomb raider Nintendo Switch tomb raider 2013 zwiastun
Tomb Raider 2013 fot. Crystal Dynamics
W cyfrowym sklepie Nintendo eShop nieoczekiwanie pojawiła się gra Tomb Raider z 2013 roku, czyli reboot serii, w którym poznaliśmy nową, młodszą wersję Lary Croft. Produkcja dostępna jest w wersjach na konsole Nintendo Switch 1 i Nintendo Switch 2 i zadebiutowała na tych platformach całkowicie niespodziewanie, bez jakichkolwiek wcześniejszych ogłoszeń czy zapowiedzi.

Zainteresowani ograniem Tomb Raider na Nintendo Switch 1 i 2 mogą zakupić wersję z podtytułem Definitive Edition, która zawiera dodatkową zawartość, w tym stroje dla głównej bohaterki, a także mapy oraz postacie do trybu multiplayer. Standardowa cena gry to 72,80 zł, ale do 24 listopada można skorzystać z promocji i kupić ten tytuł nieco taniej — za 65,52 zł.

W sieci pojawił się również premierowy zwiastun portu, który możecie obejrzeć poniżej.

Źródło: youtube.com

