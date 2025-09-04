placeholder
Reklama
placeholder

Legenda Lary Croft zakończy się po nowym sezonie. Znamy jego datę premiery

Wraz z datą premiery 2. sezonu Tomb Raider: Legenda Lary Croft nadeszły także wieści, że na nim serial zostanie zakończony.
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
netflix tomb raider: legenda lary croft
Tomb Rider: Legenda Lary Croft Netflix
Reklama

Serial animowany Tomb Raider: Legenda Lary Croft zakończy się na 2. sezonie. Informację podał prestiżowy portal Variety.

Premiera 1. sezonu odbyła się w październiku 2024 roku i niedługo później zapowiedziano, że seria zostanie przedłużona. Do tej pory nie było jednak wiadomo, że sezon 2 będzie ostatnim. To jednak nie jedyna ekranizacja tej franczyzy gier wideo zapowiedziana na najbliższy czas - Amazon pracuje nad serialem live-action.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - fabuła, data premiery 2. sezonu

Kiedy poszukiwaczka przygód Lara Croft odkrywa trop skradzionych afrykańskich masek Orisha, łączy siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Sam, by odzyskać cenne artefakty. Nowa, ekscytująca przygoda Lary prowadzi ją dookoła świata, gdy zagłębia się w ukryte tajemnice historii Orisha, unikając intryg niebezpiecznej i enigmatycznej miliarderki, która pragnie masek dla siebie. Po drodze Lara odkrywa, że relikwie skrywają mroczne sekrety i moc wymykającą się logice. Moc, która może być w istocie boska.

Data premiery 2. sezonu Tomb Raider: Legenda Lary Croft na platformie Netflix została wyznaczona na 11 grudnia

Nowa Lara Croft oficjalnie wybrana! Amazon podaje szczegóły serialu Tomb Raider

 

Źródło: variety

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
netflix tomb raider: legenda lary croft
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

5,5

2024
Tomb Raider: Legenda Lary Croft
Oglądaj TERAZ Tomb Raider: Legenda Lary Croft Przygodowy

Najnowsze

1 Dom Dobry
-

Nowa propozycja od dystrybutorów Listów do M! Zwiastun filmu Dom Dobry

2 Czarny Telefon 2
-

Piekło jest inne, niż myślicie. Pełny zwiastun filmu Czarny telefon 2

3 7. Venom - 269.1 mln
-

Szef Sony Pictures o stanie kina superbohaterskiego. "Poprzeczka się podniosła"

4 Monster: The Ed Gein Story
-

Zwiastun kolejnego sezonu serialu Potwór. Nowe odcinki pokażą historię Eda Geina

5 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - ocena: 7,5
-

Fantastyczna 4 jak z animacji! Zakulisowe zdjęcie Pożeracza Światów - aktor jest nie do poznania

6 Obcy: Ziemia - odcinek 5
-
Spoilery

Kopia Nostromo, kwestia androida i porównania do Elona Muska. Twórca Obcy: Ziemia o 5. odcinku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV