Legenda Lary Croft zakończy się po nowym sezonie. Znamy jego datę premiery

Netflix

Serial animowany Tomb Raider: Legenda Lary Croft zakończy się na 2. sezonie. Informację podał prestiżowy portal Variety.

Premiera 1. sezonu odbyła się w październiku 2024 roku i niedługo później zapowiedziano, że seria zostanie przedłużona. Do tej pory nie było jednak wiadomo, że sezon 2 będzie ostatnim. To jednak nie jedyna ekranizacja tej franczyzy gier wideo zapowiedziana na najbliższy czas - Amazon pracuje nad serialem live-action.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft - fabuła, data premiery 2. sezonu

Kiedy poszukiwaczka przygód Lara Croft odkrywa trop skradzionych afrykańskich masek Orisha, łączy siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Sam, by odzyskać cenne artefakty. Nowa, ekscytująca przygoda Lary prowadzi ją dookoła świata, gdy zagłębia się w ukryte tajemnice historii Orisha, unikając intryg niebezpiecznej i enigmatycznej miliarderki, która pragnie masek dla siebie. Po drodze Lara odkrywa, że relikwie skrywają mroczne sekrety i moc wymykającą się logice. Moc, która może być w istocie boska.

Data premiery 2. sezonu Tomb Raider: Legenda Lary Croft na platformie Netflix została wyznaczona na 11 grudnia.

