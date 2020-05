Tommy, Tata ma plan i inne - CBS kasuje seriale

Informowaliśmy, że stacja CBS łącznie przedłużyła na kolejny sezon aż 23 tytułów. Kilka jednak się nie załapało i podjęto decyzje o ich kasacji.

Skasowane seriale to: Tommy, Carol’s Second Act, Broke oraz Tata ma plan. Trzy seriale to nowości z sezonu 2019/2020, które nie spotkały się z aprobatą widzów i osiągały słabą oglądalność. Nie jest to więc zaskoczenie.

Wcześniej kilka seriali stacji CBS zakończyło się wraz z emisją finałowych sezonów. Są to Hawaii 5.0, Madam Secretary, Zabójcze umysły oraz God Friended Me.