Tomorrow War - pierwsze zdjęcia z filmu sci fi z Chrisem Prattem. Kiedy zwiastun?

Amazon Prime Video

Tomorrow War to nowe widowisko science fiction, które Amazon zakupił za 200 mln dolarów od Paramount Pictures. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące film. Możecie je obejrzeć poniżej. Natomiast zwiastun produkcji ma zadebiutować w środę, 28 kwietnia.

W filmie do czasów współczesnych przybywają podróżnicy w czasie z 2051 roku, informując o tym, że w przyszłości ludzkość przegrywa walkę z rasą obcych. Rozpoczyna się nabór żołnierzy i cywilów, którzy zostaną przetransportowani do 2051 roku. Wśród nich znajduje się nauczyciel w szkole średniej Dan Forester. Łączy on siły w walce z genialną naukowiec i swoim ojcem.

Tomorrow War

W obsadzie znajdują się Chris Pratt, Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin, Keith Powers, Mike Mitchell oraz Sam Richardson. Reżyseruje Chris McKay na podstawie scenariusza Zacha Deana i Billa Dubuque.

Tomorrow War - premiera filmu 2 lipca na platformie Amazon Prime Video.