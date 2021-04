Amazon Prime Video - nowości na maj 2021. Lista tytułów

Amazon

Amazon Prime Video, jak co miesiąc, nie przygotował dużo nowości, ale nadal zapowiadają tytuły mogące zainteresować wielu widzów. W maju 2021 roku na platformie VOD dodane zostaną trzy produkcje.

Pierwszym tytułem jest serial Kolej podziemna, który zadebiutuje 14 maja. Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Colsona WhiteHead’a (zdobywca Pulitzera) o tym samym tytule. Opowiada on o desperackiej walce o wolność młodej niewolnicy Cory Randall. Ucieka ona wraz z innym niewolnikiem z plantacji w Georgii. Podczas korzystają z kolei podziemnej, czyli transportu dla ludzi będących w niewoli. Cora jest ścigana przez łowcę nagród Ridgewaya, który chce ją z powrotem doprowadzić do plantacji. Nic go nie powstrzyma przed tym, głównie z uwagi na matkę Cory, której nigdy nie złapał. W trakcie tej podróży dziewczyna zmaga się z wieloma problemami, by zacząć godnie żyć

21 maja z kolei zadebiutuje P!NK: All I Know So Far. Jest to dokument pokazujący trasę koncertową artystki Beautiful Trauma z 2019 roku. W filmie zobaczymy zmagania piosenkarki z kwestiami zawodowymi i łączeniem ich z życiem rodzinnym. Otrzymaliśmy plakat:

Amazon Prime Video

28 maja zadebiutuje serial Panic. To produkcja napisana i stworzona przez Lauren Olvier, na podstawie jej bestsellerowej powieści. Będzie to dramat skierowany do młodych dorosłych i przedstawi zmagania osób kończących studia i rywalizujących w szeregu wyzwań, aby uciec od problemów i uczynić siebie lepszą osobą. W nowym roku dojdzie jednak do zmian i gra stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna.