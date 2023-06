TOP 10 Netflix: Najpopularniejsze filmy tygodnia. Dzień matki liderem nieanglojęzycznych produkcji

fot. Netflix

Netflix jak co tydzień zaprezentował listy TOP 10 najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych na platformie. Ranking dotyczy tygodnia 22-28 maja.

Bardzo dobrą informacją dla nas jest fakt, że liderem nieanglojęzycznej listy jest polski film akcji Dzień Matki. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Mateusz Rakowicz, znany z dobrze ocenianego Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. Główną rolę twardej agentki gra Agnieszka Grochowska.

Film Rakowicza znajdował się w zestawieniu dziesięciu najchętniej oglądanych produkcji w 85 krajach, w tym pierwsze miejsce zajmował między innymi na Jamajce, Bahamach, Gwadelupie, Martynice oraz oczywiście w Polsce.

TOP 10 Netflix - filmy nieanglojęzyczne

10. Kathal - oglądany przez 4.46 mln godzin

Dzień Matki - opis fabuły

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

W obsadzie są także Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst oraz Dorota Kolak.