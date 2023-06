Netflix zaczyna blokowanie dostępu do konta w Polsce. Sprawdzaliście już u siebie?

Netflix

Dzielenie się hasłami do kont Netflixa z przyjaciółmi i rodziną to coś, co robi wielu abonentów, ale gigant streamingowy nie jest zadowolony z tych wszystkich utraconych potencjalnych przychodów.

Netflix oficjalnie rozpoczął walkę ze współdzieleniem kont przez osoby, które ze sobą nie mieszkają. Funkcjonalność weszła do Polski 23 maja, więc było kwestią czasu, kiedy konta spoza gospodarstwa domowego, będą napotykać blokadę. Jak podaje portal PPE.pl, to właśnie się dzieje i czytamy, że Netflix przystąpił do wysyłania subskrybentom dzielącym konta komunikat z prośbą o wskazanie głównego gospodarstwa domowego.

Na zamieszczonym przez portal screenie widnieje komunikat:

Ten telewizor nie jest przypisany do Twojego gospodarstwa domowego Netflix. Utwórz konto Netflix i zacznij z niego korzystać już dziś.

Poniżej znajdują się też dwie opcje: "Zaktualizuj gospodarstwo domowe Netflix" oraz "Podróżuję". Na skrzynce mejlowej przypisanej do konta, pojawia się też taki komunikat, który jednocześnie też tłumaczy, czym jest w tym przypadku gospodarstwo domowe.

Czy to Ty chcesz zaktualizować gospodarstwo domowe Netflix? Witaj! Otrzymaliśmy prośbę o zaktualizowanie gospodarstwa domowego Netflix na Twoim koncie. Gospodarstwo domowe Netflix to zbiór urządzeń służących do korzystania z serwisu Netflix, które są powiązane z Twoim połączeniem internetowym. Jeżeli ta prośba pochodzi od Ciebie lub kogoś, kto z Tobą mieszka, możesz zaktualizować swoje gospodarstwo domowe Netflix poniżej. Jeżeli prośba nie pochodzi od Ciebie, rozważ zmianę hasła.

Przypomnijmy, że użytkownicy spoza gospodarstwa domowego, mogą po uiszczeniu opłaty (9,99 złotych), utworzyć dodatkowe konto. Ma to swoje ograniczenia, ponieważ standardowy pakiet umożliwia dokupienie tylko jednego użytkownika, a pakiet wyższy tylko dwóch.

