Top Gun: Maverick - Netflix i Apple chciały kupić prawa do filmu

Top Gun: Maverick to film, którego bohaterem jest Pete "Maverick" Mitchelle, który po 30 latach w służbie, jest tam, gdzie jego miejsce. Pracuje jako odważny pilot testowy i za wszelką cenę unika awansu, który by go uziemił. Dostaje on rozkazy, by wyszkolić nowych rekrutów do wykonania specjalnej misji, której żaden pilot jeszcze się nie podejmował. Tam też spotyka Roostera, syna jego dawnego przyjaciela Goose'a.

Według The Wall Street Journal Netflix, Hulu oraz Apple zainteresowane były zakupem praw do dystrybucji sequela Top Gun. Chociaż nie ujawniono szczegółowych informacji na temat kwoty, Paramount odmówiło, co nie było takie oczywiste. Ze względu na pandemię studio sprzedało wcześniej prawa do filmów Proces Siódemki z Chicago, Gołąbeczki, Książę w Nowym Jorku 2 oraz The Tomorrow War. Raport wskazuje jednak, że studio odmówiło powołując się na potencjalne wysokie zyski filmu w kinach. Jest zatem wiara, że mimo panującej sytuacji, można osiągnąć korzystne rezultaty finansowe.

W obsadzie prócz Toma Cruise'a są: Miles Teller, Val Kilmer, Ed Harris oraz Jon Hamm. Joseph Kosinski wyreżyserował na podstawie scenariusza autorstwa Justina Marksa, Erica Warrena Singera oraz Christophera McQuarriego.

Premierę zapowiedziano na 2 lipca 2021 roku w kinach.