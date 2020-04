Total War: Shogun 2 na Steam za darmo. Poznaj szczegóły akcji

Total War: Shogun 2 dostępne będzie za darmo na platformie Steam od 27 kwietnia, godziny 19:00. To akcja promocyjna, która ma na celu zapewnienie rozrywki w czasach pandemii. Akcja promocyjna potrwa do 1 maja, ale osoby, które przypiszą grę do konta, będą miały ją w swojej cyfrowej bibliotece już na stałe.

To nie lada gratka dla fanów strategii, bo produkcja z 2011 roku została świetnie oceniona - jej średnia ocen w serwisie Metacritic to 90/100 na podstawie ponad 60 recenzji krytyków. Dzieło studia Creative Assembly przenosi graczy do XVI-wiecznej Japonii, a rozgrywka łączy elementy turowe i rozgrywkę w czasie rzeczywistym. Nie brak tu też efektownych, w pełni trójwymiarowych starć z przeciwnikami, które nawet dziś potrafią robić wrażenie.

Poinformowano też, że w dniach 27 kwietnia - 4 maja, na platformie Steam odbędzie się wyprzedaż wybranych gier i dodatków z serii Total War. Może być to dobrą okazją do uzupełnienia biblioteki i nadrobienia zaległości.