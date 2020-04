The Last of Us: Part II - spoilery z gry w sieci. Wyciekły informacje na temat fabuły

The Last of Us: Part II miało zadebiutować w lutym tego roku, później jednak datę premiery przełożono na maj. Jakiś czas temu okazało się, że i tego terminu nie uda się dotrzymać - tym razem ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz okazuje się, że gracze czekający na ten tytuł będą musieli wykazać się nie tylko cierpliwością, ale też... ostrożnością. Do sieci trafiły bowiem obszerne materiały, które zdradzają istotne informacje na temat prezentowanej w grze historii.

Przeciek obejmuje zarówno nowe, niepublikowane wcześniej materiały z rozgrywki, jak i fabularne scenki przerywnikowe. To właśnie te ostatnie ujawniają najważniejsze, kluczowe dla całej fabuły informacje. Nie będziemy ich tu jednak przytaczać, żeby nie psuć nikomu rozgrywki - potraktujcie ten wpis jako ostrzeżenie, że na takie treści możecie natknąć się podczas przeglądania internetu.

The Last of Us: Part II nie ma jeszcze ustalonej nowej daty premiery. Studio Naughty Dog informowało jednak, że gra jest już praktycznie gotowa.