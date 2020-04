PC Gaming Show 2020 nie zostaje anulowane. Wydarzenie się odbędzie

Pandemia koronawirusa stała się powodem odwołania wielu popkulturowych imprez na całym świecie. Nie inaczej jest w przypadku branży gier - zrezygnowano między innymi z tegorocznych odsłon targów E3 oraz Gamescom. Poinformowano jednak, że gracze mogą liczyć na kolejną edycję PC Gaming Show. Wydarzenie to odbędzie się w sobotę, 6 czerwca i będzie transmitowane na Twitchu oraz w innych serwisach streamingowych.

Internauci mogą spodziewać się wielu ciekawych ogłoszeń, zapowiedzi oraz zwiastunów nadchodzących produkcji. Partnerami wydarzenia są m.in. firmy Intel, Epic Games Store, Tripwire Interactive, Frontier, Merge, Humble Bundle, Guerrilla Collective oraz Perfect World.

PC gaming rozwijał się w ostatniej dekadzie, bo jest to jedyna platforma do gier, która należy do wszystkich. Pewne fantastyczne nowe gry zasługują na rozgłos i nie możemy doczekać się, by uczynić 6 czerwca dniem, w którym widzowie dowiedzą się, co czeka ich w niedalekiej przyszłości - mówi Evan Lahti, redaktor naczelny serwisu PC Gamer.