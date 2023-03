Total War: Warhammer III z nowym dodatkiem. Co wprowadzi Forge of the Chaos Dwarfs?

fot. SEGA

Firmy SEGA oraz Creative Assembly zapowiedziały nowy pakiet kampanii do Total War: Warhammer III. Będzie on zatytułowany Forge of the Chaos Dwarfs i zadebiutuje już 13 kwietnia. Na graczy czekać będzie trzech legendarnych lordów: Astragoth Żelazna Ręka, Drazhoath Popielny oraz Zhatan Czarny. Ich celem jest odnalezienie wielkiej mocy zawartej w Krwi Hashuta, czyli potężnej istoty symbolizującej ogień, chciwość i pychę, a następnie wykorzystanie jej do podbicia całego świata.

W szeregach armii krasnoludów Chaosu znajdzie się między innymi Piekielna Gwardia, Byko-Centaury, Ogniste K'daai, a także potężne machiny wojenne: Działa Magmowe, Czachołupy i Moździerze Grozowstrząsu. Oprócz tego będzie można zwerbować Gorduza Sztylet W Plecy, legendarnego bohatera i wodza Hobgoblinów, a zarazem egzekutora krasnoludów Chaosu.

Istotną rolę mają odegrać cztery unikalne mechaniki nowej kampanii: Piekielna Kuźnia, Wieża Zharr, Konwoje oraz gospodarka, w której trzeba będzie odpowiednio zarządzać robotnikami, by utrzymać kuźnie w stanie gotowości.

Total War: Warhammer III - Forge of the Chaos Dwarfs - zwiastun dodatku