Towarzystwo Ochrony Kaiju: powieść sci-fi już w księgarniach

Bohaterem powieści Towarzystwo Ochrony Kaiju jest Jamie Gray, który podczas pandemii traci pracę. Szczęśliwym trafem jego dawny znajomy proponuje mu zatrudnienie w organizacji zajmującej się ochroną zagrożonych gatunków. Pozbawiony perspektyw Jamie zgadza się i tak zaczyna się jego przygoda z kaiju.

Towarzystwo Ochrony Kaiju ukazało się w ramach serii science fiction Wymiary wydawnictwa Vesper. W tym miesiącu ukazują się również dwie inne pozycje w jej ramach: Kroniki Umierającej Ziemi Jacka Vance'a i Człowiek w labiryncie Roberta Silverberga.

Autorem powieści jest John Scalzi, który znany jest już z Wymiarów za sprawą powieści Wojna starego człowieka.

Powieść Johna Scalziego została wydana w twardej oprawie i liczy 338 stron.

Towarzystwo Ochrony Kaiju - opis i okładka

Podczas epidemii COVID-19 w Nowym Yorku, Jamie Gray wiedzie nudny, pozbawiony jakichkolwiek emocji i wyzwań żywot jako dostawca jedzenia, którą uwięzieni w swoich domach mieszkańcy zamawiają za pomocą popularnej aplikacji. Wszystko zmienia się z chwilą, gdy dostarcza posiłek mężczyźnie którym okazuje się jego starym znajomym. Tom, który pracuje w jak sam to określa „organizacji chroniącej prawa zwierząt” prosi Jamiego o pomoc. Zespół z którym ma wyruszyć na misję terenową potrzebuje jeszcze jednego członka. Jamie, który tylko czekał na taką okazję, natychmiast się zgłasza.

Tom nie uprzedził jednak Jamiego, że zwierzęta, którymi zajmuje się jego zespół nie ma na Ziemi. Przyjemniej nie na naszej Ziemi. W alternatywnym wymiarze olbrzymie, przypominające dinozaury stworzenia nazywane Kaiju wędrują po ciepłym, pozbawionym niszczycielskiego wpływu ludzkości świecie. To największe i najniebezpieczniejsze pandy we wszechświecie. I mają kłopoty. A to wszystko dlatego że nie tylko „Towarzystwo Ochrony Kaiju” trafiło do alternatywnego świata. Inni też tam trafili i przez swoją nieostrożność mogą spowodować śmierć milionów mieszkańców naszej Ziemi.