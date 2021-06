Tower of Terror - Scarlett Johansson gwiazdą filmu na podstawie atrakcji z parku Disneya?

fot. Marvel

Jak podaje portal Collider dwukrotnie nominowana do Oscara Scarlett Johansson zagra główną rolę i będzie producentką filmu Tower of Terror Disneya, inspirowanego atrakcją z parków koncernu.

Atrakcja Tower of Terror w Disney World zabiera uczestników w podróż windą przez przerażającą nawiedzoną posiadłość, w której narratorem jest przerażający głos. Właściwa „przejażdżka” pojawia się, gdy Tower of Terror zabiera gości na dużą wysokość, po czym spuszcza ich w dół w symulacji swobodnego spadania windy. Jest to popularna atrakcja ze względu na zdjęcia uczestników, którzy doświadczają wspomnianego swobodnego spadania.

fot. materiały prasowe

Podobno reżyser Toy Story 4 i scenarzysta W głowie się nie mieści Josh Cooley pracuje nad skryptem produkcji. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

Atrakcja została wcześniej przekształcona w film telewizyjny z 1997 roku, w którym wystąpili Steve Guttenberg i Kirsten Dunst.