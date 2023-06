Transformers 8 z G.I. Joe jako film? Reżyser Przebudzenia Bestii negocjuje powrót

fot. materiały prasowe

Transformers: Przebudzenie bestii osiągnął globalne otwarcie w wysokości 171 mln dolarów. Jest to lepszy wynik niż dwóch poprzednich filmów serii. Dlatego też są już plany na ciąg dalszy. Reżyser Steven Caple Jr. potwierdza, że negocjuje powrót za kamerą kolejnej odsłony.

Transformers i G.I. Joe razem

Filmowiec w rozmowie z Deadline potwierdza, że kolejna odsłona serii będzie związana z G.I. Joe. Tak jak zasugerowali w końcówce Przebudzenia bestii. Po to wprowadzali ten motyw, by móc go wykorzystać na ekranach kin w przyszłości.

- Jeszcze oficjalnie nie podpisałem kontraktu na kolejny film. Wszystko jest w toku, ale jeszcze niczego nie podpisałem. Prowadzę rozmowy. Zapowiedziałem wiele rzeczy w tym filmie.

Przypomnijmy, że w komiksach G.I. Joe i Transformery mieli wspólne historie. Autoboty i G.I. Joe walczyli ramię w ramię z Decepticonami i Kobrą.

Szczegóły planu na wspólny film G.I. Joe i Transformerów nie zostały ujawnione. Plany na widowisko potwierdził też producent Lorenzo di Bonaventura. Zielonego światła na realizacje jeszcze nie ma. Ono będzie gdy wszelkie formalności zostaną dopięte, a tego na razie nie można zrobić, bo trwa strajk scenarzystów.

- Nie skończyliśmy jeszcze historii Maximali, więc wyobrażam sobie, że w kolejnym filmie będziemy mieć Maximale, Autoboty i G.I. Joe - mówi producent.



