Transformers: Przebudzenie bestii pokonuje Pajączka. Wynik otwarcia w box office

fot. materiały prasowe

Transformers: Przebudzenie bestii i Spider-Man: Poprzez multiwersum szli łeb w łeb na rynku amerykańskim. Ostatecznie to ten pierwszy tytuł wygrywa weekend w box office w Ameryce Północnej z wynikiem 60.5 mln dolarów.

Ze świata zbiera 110 mln dolarów ( z czego dobre 40 mln dolarów z Chin), ale zaznaczmy, że film wcześniej wszedł w wielu krajach kilka dni przed weekendem. Sumując, na koncie 170,5 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Jest to wynik powyższej przedpremierowych prognoz.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - box office

Spider-Man: Poprzez multiwersum zajmuje drugie miejsce ze spadkiem frekwencji o 54%. To daje wynik 55,4 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrał 225,5 mln dolarów. Jest to wynik większy, niż cała kwota jaką zrobił Spider-Man Uniwersum na rynku amerykańskim, a było to 190,2 mln dolarów. Sequel zrobił to w drugim weekendzie wyświetlania. Na świecie zebrał 47 mln dolarów, co jest spadkiem frekwencji o zaledwie 44%. Do tej pory zebrał 164,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 390 mln dolarów. Jest to wynik większy niż finalny pierwszej części, która zebrała 377 mln dolarów.

Podium zamyka Mała Syrenka z wynikiem 22,7 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 228,8 mln dolarów. Ze świata zebrał 185,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 414,2 mln dolarów przy kosztach 390 mln dolarów. Nie wygląda to dobrze.

A jak Strażnicy Galaktyki 3? Mają już globalnie świetne 806 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Więcej niż pierwsza część. Do wyniku dwójki też niewiele brakuje, bo ma ona na koncie 863,7 mln dolarów.