Transformers: Przebudzenie bestii - opis fabuły. Potężny artefakt, zagłada Ziemi i Maximale

Pokazano nową zapowiedź filmu Transformers: Przebudzenie bestii, w której osoby zaangażowane w produkcję tłumaczą, dlaczego ta część będzie wyjątkowa na tle całej franczyzy. Filmik możecie zobaczyć poniżej. Poza tym opublikowano oficjalny opis fabuły, z którego możecie dowiedzieć się, w jaki sposób były szeregowiec amerykańskiej armii i archeolożka poznali Autoboty, a także przypadkiem stali się częścią misji, której celem jest ocalenie całej planety.

Transformers: Przebudzenie bestii - opis fabuły

Jest 1994 rok, czyli era hip-hopu i Air Jordanów. W sercu Brooklynu żyje były szeregowiec armii amerykańskiej, Noah Diaz, który próbuje za wszelką cenę pomóc swojej rodzinie. Jednak ma pecha, ponieważ przypadkiem trafia za kierownicę dowcipnego Mirage'a, który ujawnia istnienie trzech innych ukrywających się Autobotów: Optimusa Prime'a, Bumblebee i Arcee. W tym samym czasie 25-letnia badaczka Elena, działająca w muzeum archeologicznym na Ellis Island, przypadkiem uruchamia ukryty mechanizm obcych w starożytnej statuetce. Noah i Autoboty przybywają w tej samej chwili, w której pojawia zły Terrorcon Scourge z armią robotów. Gdy Scourge ucieka z tajemniczym artefaktem, dzięki któremu będzie mógł przywołać Unicrona, istotę o niewyobrażalnych rozmiarach i niszczycielskiej mocy, Noah i Elena będą musieli połączyć siły z Autobotami, by wspólnie zapobiec zagładzie Ziemi. Jednak nawet potężne Autoboty są nieprzygotowane na nową, potężną frakcję Transformersów. Ale właśnie te robotyczne bestie, Maximale, mogą być kluczem do ponownego zjednoczenia się Autobotów z Cybertronem.

Transformers: Przebudzenie bestii - twórcy o filmie

Na poniższym filmiku twórcy tłumaczą, że w filmie Transformers: Przebudzenie bestii widzowie po raz pierwszy w formacie live-action będą mogli zobaczyć całkowicie nowe frakcje, w tym Maximale, Predacony i Terracony, co czyni tę część wyjątkową. Co więcej, chwalą podejście reżysera, który ich zdaniem wprowadzi powiew świeżości do franczyzy. Zobaczcie poniżej, co jeszcze warto wiedzieć o filmie.

