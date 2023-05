Transformers: Przebudzenie bestii - lepszy niż filmy Baya? Są już pierwsze opinie krytyków

fot. materiały prasowe

Krytycy mieli okazję obejrzeć film Transformers: Przebudzenie bestii przed oficjalnym kinowym debiutem. Część recenzentów podzieliła się już swoimi pierwszymi wrażeniami z seansu, które nastrajają pozytywnie. Niektórzy sądzą nawet, że to jeden z najlepszych filmów w całej franczyzie, który bije na głowę wszystkie poprzednie części, wyreżyserowane przez Michaela Baya.

Przypominamy, że film rozgrywa się w latach dziewięćdziesiątych i opowiada o tym, jak Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. W tej walce wezmą udział nie tylko dobrze znane widzom Autoboty i Decepticony, ale także inne frakcje, jak Maximale, Predacony oraz Terracony.

Transformers: Przebudzenie bestii - co sądzą krytycy?

Trzeba przyznać, że pierwsze opinie są bardzo pozytywne. Germain Lussier z Gizmondo uważa, że film można postawić zaraz obok pierwszych Transformersów i Bumblebee, za to Eric Goldman z Fandom sądzi, że Transformers: Przebudzenie bestii jest lepsze, niż jakakolwiek część wyreżyserowana przez Michaela Baya. Z kolei Mike Reyes z CinemaBlend posunął się nawet do stwierdzenia, że to najlepszy film w całej franczyzie.

Jakie elementy filmu dokładnie chwalą krytycy? Wielu recenzentom podobało się zakończenie. Ponoć cały trzeci akt jest bardzo ekscytujący, ale finał zrzuca z fotela. Germain Lussier zwrócił uwagę na fantastyczną hip-hopową muzykę z lat dziewięćdziesiątych, a Eric Goldman uważa, że produkcja jest zabawna i napakowana akcją. Mike Reyes zgadza się co do humoru, ale dodaje, że w filmie nie brakuje także serca.

Jak podsumował Steven Weintraub z portalu Collider:

Z przyjemnością informuję, że Transformers: Przebudzenie bestii to jedna z najlepszych części we franczyzie. Daje frajdę, CGI wygląda świetnie, a akcja została dobrze zaplanowana. Na moim seansie niektórzy ludzie nawet klaskali, a dzieci dużo się śmiały.

Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers: Przebudzenie bestii - krytyka

Czy jest w ogóle coś, co nie podobało się krytykom? Niewiele, jednak znalazło się kilka wad. Brandon Davis z ComicBook.com uważa na przykład, że można było pozbyć się kilku niepotrzebnych scen:

Anthony Ramos Pete Davidson Transformers: Przebudzenie bestii jest jak najlepsza sobotnia kreskówka. Jest tu genialna akcja,są świetni, nawet jeśli dialogi bywają dość toporne. To zabawny film i obiecujący początek czegoś ekscytującego. Nie wiem, czy jestem w stanie wystawić mu ocenę, ale dobrze się bawiłem. Można było jednak wyciąć trochę scen w pierwszych 20 minutach, ponieważ film wolno się rozkręca, ale gdy w końcu to robi, jest naprawdę fajnie.

Germain Lussier uważa za to, że film miał kilka problemów w środku. Oprócz tego jednak krytycy nie widzą żadnych poważnych wad.

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera 9 czerwca 2023 roku w polskich kinach.