Trash Mountain – nowy film Lilly Wachowski. Reżyser Jurassic World producentem

Serwis Collider ujawnił szczegóły Trash Mountain, czyli nowego filmu Lilly Wachowski. Będzie to pierwsza od dziewięciu lat produkcja reżyserki po Jupiter: Intronizacja, którą nakręciła wraz z siostrą Laną. Główną gwiazdą jej nowej produkcji będzie Caleb Hearon.

Trash Mountain - szczegóły solowego reżyserskiego debiutu Lilly Wachowski

Obecnie trwają castingi do filmu, którego jednym z producentów jest Colin Trevorrow, reżyser Jurassic World. Scenariusz do Trash Mountain napisał Caleb Hearon wraz z Ruby Caster.

Historia opowiada o dwudziestokilkuletnim geju z Chicago, który musi wrócić w rodzinne strony do Missouri, aby uporać się ze śmiercią swojego ojca, obsesyjnego zbieracza, który zostawił dom pełen najróżniejszych przedmiotów – zarówno tych cennych, jak i zupełnych śmieci. Fabuła ma być ciepła, zabawna i pełna emocji, w którą Wachowski i Trevorrow od razu się zaangażowali, gdy przeczytali scenariusz po raz pierwszy.

Dla Lilly Wachowski będzie to solowy debiut reżyserski w fabularnym filmie. Ostatnio pracowała przy serialu Work in Progress dla HBO.

Wachowski jest zachwycona możliwością udziału w tym projekcie:

Kiedy mój kumpel Caleb Hearon wysłał mi scenariusz do Trash Mountain, to natychmiast skorzystałam z okazji, aby film wyreżyserować. To takie piękne, smutne i zabawne! Queerowa reprezentacja i historie są w dzisiejszych czasach niezbędne, gdy jesteśmy coraz bardziej spychani na margines. Nasi niesamowici pisarze, Caleb i Ruby, świecą jasnym światłem w całej tej przeklętej ciemności.

Caleb Hearon to wschodząca gwiazda komedii. Pracował jako scenarzysta Zasobów ludzkich, spin-offu Big Mouth. Zagrał również w niewielkich rolach w Jurassic World Dominion, Pan i pani Smith, a także we wspomnianym Work in Progress.