Trese, Gunpowder Milkshake i Black Summer - zobacz fragmenty produkcji Netflixa

Fot. Netflix

Podczas wirtualnego wydarzenia Netflix Geeked Week mogliśmy zobaczyć wiele nowych zapowiedzi ze strony platformy, dzięki którym będziemy mogli zdecydować, które tytuły są warte obejrzenia w najbliższym czasie. Wśród nich goszczą takie produkcje jak kryminalne Trese, pełne akcji Gunpowder Milkshake czy apokaliptyczne Black Summer. Poniżej można obejrzeć ich fragmenty, które udostępnił Netflix.

Podczas apokalipsy zombie robisz, co musisz, by przetrwać. Tak właśnie postępują bohaterowie serialu Black Summer. W drugim sezonie po raz kolejny będę musieli stawić czoła zagładzie. Będziemy mogli dołączyć do nich 17 czerwca podczas premiery drugiego sezonu.

Gunpowder Milkshake to film akcji o zabójczyni ścigającej ludzi, którzy wydali na nią wyrok śmierci. Dziewczyna jest córką elitarnej płatnej morderczyni i będzie musiała stawić czoło tajemniczej organizacji, która chciała z niej zrobić kogoś takiego, kim była jej matka. Premiera w USA ma odbyć się 14 lipca, zaś w Polsce będzie można zobaczyć go na dużym ekranie 13 sierpnia 2021 roku. W głównej roli zobaczymy Karen Gillan.

Trese to kryminalne anime na podstawie nagradzanego filipińskiego komiksu o tym samym tytule, które opowiada o losach detektyw Alexandry Trese (której głos w angielskim dubbingu będzie podkładać Shay Mitchell). Kobieta bada zbrodnie z udziałem różnych nadprzyrodzonych istot, jednocześnie zmagając się ze spuścizną, którą pozostawił jej ojciec. Seria będzie mieć premierę już 10 czerwca 2021 roku.

Na które premiery czekacie?