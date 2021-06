Tribeca Enterprises i Epic Games zorganizują warsztaty filmowe poświęcone silnikowi Unreal Engine

Zdjęcie: Epic Games

Mimo iż Unreal Engine kojarzy się głównie ze światem gier komputerowych pokroju Fortnite, Final Fantasy 7 Remake czy S.T.A.L.K.E.R. 2, silnik od dłuższego czasu wykorzystywany jest również w innych branżach kreatywnych. Chętnie sięgają po niego twórcy reklam, programów telewizyjnych czy animatorzy filmowi. O jego pozagamingowych potencjale mogliśmy przekonać się m.in. podczas oglądania takich seriali jak The Mandalorian czy Westworld.

Przedstawiciele Epic Games zdają sobie sprawę z wszechstronności swojego silnika graficznego, dlatego chcieliby uczynić z niego uniwersalne narzędzie dla filmowców. Aby wcielić ten plan w życie, korporacja we współpracy z organizatorami festiwalu Tribeca zorganizuje zorganizują warsztaty kreatywne poświęcone pracy z Unreal Engine w środowisku filmowym.

Pilotażowe warsztaty mają odbywać się w Nowym Jorku, a w ich trakcie twórcy będą mogli korzystać ze wsparcia mentorskiego ekspertów od Unreal Engine oraz światowej klasy artystów, którzy na co dzień wykorzystują to narzędzie w swojej pracy. Na razie deweloper nie zdradził zbyt wiele szczegółów na temat przebiegu zajęć ani daty ich rozpoczęcia. Organizatorzy zachęcają jednak młodych twórców do zapisania się na listę subskrypcyjną, aby w pierwszej kolejności dowiedzieć się o tym, co zaoferują warsztaty.

Materiały promocyjne Unreal Engine 5 stanowią najlepszą reklamę potencjału silnika w środowisku filmowym. Oprogramowanie w rękach zdolnych animatorów pozwoli stworzyć produkcje o wysokim poziomie fotorealizmu: