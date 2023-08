TRON 3 - reżyser krytykuje strajk aktorów. Disney zwolnił ludzi?

fot. materiały promocyjne

Reklama

15 sierpnia 2023 roku miały ruszyć zdjęcia do filmu Tron: Ares, czyli TRON 3. Reżyser Joachim Rønning (Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara) ogłosił to w poście na Instagramie, wyrażając jednocześnie krytykę wobec Gildii Scenarzystów, Gildii Aktorów oraz AMPTP za to, że nie mogą się dogadać i wszystko przez to jest zablokowane. Według reżysera ta blokada na czas nieokreślony spowodowała zwolnienie 150 osób z ekipy filmowej.

Strajki aktorów i scenarzystów - komentarz reżysera

- AMPTP, SAG-AFTRA i WGA powinni przyspieszyć negocjacje i nie odchodzić od stołu, dopóki tego nie rozstrzygną. To Hollywood. Tutaj zawieramy umowy na śniadanie. Dlaczego nagle wszyscy mają tyle czasu, gdy każdy dzień jest cenny? Te taktyki są bardzo frustrujące. To czas na dyplomacje, byśmy mogli wrócić do pracy - z warunkami, które są uczciwe wobec każdej strony.

Deadline, powołując się na swoje źródła, sugeruje, że reżyser przesadza. Produkcja jest tylko tymczasowo wstrzymana i nikt nie został zwolniony.

W obsadzie filmu są Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Sarah Desjardins, Cameron Monaghan i Jodie Turner-Smith. Autorami scenariusza są Jesse Wigutow i Jack Thorne.

Bohaterem jest program komputerowy imieniem Ares (Leto), który przechodzi z cyfrowego świata do rzeczywistego. Szczegóły historii nie są znane, ale sam reżyser w poście zaznacza, że kwestią sztucznej inteligencji i jej znaczenia jest kluczowa w fabule.