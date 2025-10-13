Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

Tron: Ares będzie klapą finansową. Fatalny globalny debiut w kinach pokazuje, że franczyza nie cieszy się zainteresowaniem widzów i nie osiągnie wymaganego pułapu, by zwrócić koszty inwestycji. Co poszło nie tak?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares box office
Tron: Ares fot. materiały prasowe
Reklama

Tron: Ares zadebiutował w Ameryce Północnej z fatalnym wynikiem 33,5 mln dolarów. To rezultat o prawie 10 mln dolarów mniejszy, niż szacowano w przedpremierowych prognozach. Na świecie również jest znacznie gorzej - zaledwie 27 mln dolarów. Globalny wynik 60,5 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów (plus koszty promocji) to porażka Disneya. Aby film zwrócił koszty, musiałby osiągnąć w box office, czyli ze sprzedaży biletów do kin, kwotę w okolicach 500 mln dolarów.

Tron: Ares - porażka w kinach

Słabe opinie widzów i krytyków nie pozwolą temu filmowi osiągnąć takiego pułapu. Gdy film się podoba, ludzie polecają go sobie, a spadki frekwencji są niskie. W przypadku Tron: Ares spadki będą wysokie, bo opinie w sieci są nie najlepsze.

Wynik jest nawet niższy od najgorszego otwarcia w karierze Jareda Leto - Morbiusa. Ten komiksowy film o postaci z Marvela osiągnął 39 mln dolarów na otwarciu. Rezultat Tron: Ares jest też gorszy od poprzedniej części.

Dane pokazują, że Disney poniósł porażkę w budowaniu zainteresowania franczyzą wśród młodszych widzów. Najmniej osób w kinach stanowiła grupa poniżej 25. roku życia, czyli taka, która może nie znać dobrze tej serii.

Na różnych portalach dziennikarze i eksperci podają możliwe przyczyny klapy finansowej. Na razie nie obliczono, jak duże straty przyniesie Tron: Ares, ale przy spodziewanym spadku zainteresowania w przyszłym tygodniu będą one gigantyczne.

Najczęściej wymieniane powody porażki filmu:

  • franczyza Tron nigdy nie była popularna w kinach, choć pierwsze dwie części uchodzą za kultowe,
  • kontrowersje wokół Jareda Leto (poważne oskarżenia) oraz jego wizerunek,
  • zbyt długi czas, jaki minął od poprzedniej części,
  • film to raczej reboot, a nie kontynuacja, bo nawiązania są minimalne,
  • kiepskie recenzje krytyków i widzów,
  • niefortunny termin premiery - październik rzadko sprzyja wysokim wynikom filmów rozrywkowych,
  • Disney przez lata nie robił nic, by odświeżyć markę i przyciągnąć młodsze pokolenie,
  • nietrafiona promocja, która nie wzbudziła globalnego zainteresowania.

Urodzony rabuś - box office

Na drugiej lokacie zadebiutowała nowość Urodzony rabuś z Channingiem Tatumem w roli głównej. Wynik otwarcia to 8 mln dolarów. Film nie trafił jeszcze do innych krajów, a jego budżet wynosi 17 mln dolarów.

Pozostałe wyniki box office:

  • The Smashing Machine notuje fatalny drugi weekend - 69% spadku mimo dobrych opinii. Globalny wynik to 13,2 mln dolarów.
  • Kiss Of The Spider Woman - nowy musical z Jennifer Lopez - zalicza wielką klapę. Film zadebiutował na 12. miejscu, poza top 10, z wynikiem 918 tysięcy dolarów.
  • Soul of Fire - nowość z wynikiem 3 mln dolarów.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares box office
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Urodzony rabuś
Urodzony rabuś Kryminał
Kiss Of The Spider Woman

Oceń

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Tron: Ares Sci-Fi

5,1

2022
Morbius
Oglądaj TERAZ Morbius Horror

Najnowsze

1 Silent Hill 2 Remake
-
Plotka

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

2 Battlefield 6
-

Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

3 37. Daenerys Targaryen (Gra o tron)
-

Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

4 Daredevil: Odrodzenie
-

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

5 keira knightley
-

Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

6 Star Wars: Starfighter
-
Plotka

Czy Ryan Gosling i Amy Adams grają postaci z Legend Star Wars? Ta teoria nie ma wiele sensu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV