Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

Tron: Ares zadebiutował w Ameryce Północnej z fatalnym wynikiem 33,5 mln dolarów. To rezultat o prawie 10 mln dolarów mniejszy, niż szacowano w przedpremierowych prognozach. Na świecie również jest znacznie gorzej - zaledwie 27 mln dolarów. Globalny wynik 60,5 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów (plus koszty promocji) to porażka Disneya. Aby film zwrócił koszty, musiałby osiągnąć w box office, czyli ze sprzedaży biletów do kin, kwotę w okolicach 500 mln dolarów.

Tron: Ares - porażka w kinach

Słabe opinie widzów i krytyków nie pozwolą temu filmowi osiągnąć takiego pułapu. Gdy film się podoba, ludzie polecają go sobie, a spadki frekwencji są niskie. W przypadku Tron: Ares spadki będą wysokie, bo opinie w sieci są nie najlepsze.

Wynik jest nawet niższy od najgorszego otwarcia w karierze Jareda Leto - Morbiusa. Ten komiksowy film o postaci z Marvela osiągnął 39 mln dolarów na otwarciu. Rezultat Tron: Ares jest też gorszy od poprzedniej części.

Dane pokazują, że Disney poniósł porażkę w budowaniu zainteresowania franczyzą wśród młodszych widzów. Najmniej osób w kinach stanowiła grupa poniżej 25. roku życia, czyli taka, która może nie znać dobrze tej serii.

Na różnych portalach dziennikarze i eksperci podają możliwe przyczyny klapy finansowej. Na razie nie obliczono, jak duże straty przyniesie Tron: Ares, ale przy spodziewanym spadku zainteresowania w przyszłym tygodniu będą one gigantyczne.

Najczęściej wymieniane powody porażki filmu:

franczyza Tron nigdy nie była popularna w kinach, choć pierwsze dwie części uchodzą za kultowe,

kontrowersje wokół Jareda Leto (poważne oskarżenia) oraz jego wizerunek,

zbyt długi czas, jaki minął od poprzedniej części,

film to raczej reboot, a nie kontynuacja, bo nawiązania są minimalne,

kiepskie recenzje krytyków i widzów,

niefortunny termin premiery - październik rzadko sprzyja wysokim wynikom filmów rozrywkowych,

Disney przez lata nie robił nic, by odświeżyć markę i przyciągnąć młodsze pokolenie,

nietrafiona promocja, która nie wzbudziła globalnego zainteresowania.

Urodzony rabuś - box office

Na drugiej lokacie zadebiutowała nowość Urodzony rabuś z Channingiem Tatumem w roli głównej. Wynik otwarcia to 8 mln dolarów. Film nie trafił jeszcze do innych krajów, a jego budżet wynosi 17 mln dolarów.

