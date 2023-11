True Detective: Night Country będzie się różnic od poprzednich sezonów

fot. materiały prasowe

W Nowym Yorku odbył się Showcase HBO Max, podczas którego platforma zaprezentowała nowe produkcje jakie widzowie będą mogli zobaczyć w przyszłym roku. Jedną z nich jest 4 sezon serialu Detektyw z podtytułem Night Country z Jude Foster w roli głównej. Po prezentacji odbyło się spotkanie z showrunnerką, scenarzystką i reżyserką Issą Lopez odpowiedzialnej za ten sezon.

Detektyw - jaki będzie 4. sezon?

Zdradziła ona, że nowa odsłona będzie trochę różnić się swoją strukturą od poprzednich. Zacznijmy od tego, że nie będzie aż takich dużych przeskoków czasowych, jak w pierwszym czy trzecim sezonie. Tym samym całość będzie miała bardziej klasyczną kryminalną strukturę.

Chcieliśmy zbudować świat, w którym bagna w Luizjanie stają się pełnoprawnym trzecim bohaterem. Miejsce jest też tym, co łączy nasze sezon z resztą serii. W każdej opowieści bowiem miejsce, gdzie dzieje się akcja jest niezwykle ważne i rezonuje na całą historię i bohaterów. Nie chcieliśmy tego zmieniać.

Po czym dodała do zgromadzonej w siedzibie HBO publiczności:

Wcześniej robiłam telenowele, więc coś, co jest niezwykle daleko od kryminału jakim jest Detektyw. Ale czy na pewno? Jednak jak człowiek się przyjrzy, to te gatunki mają ze sobą wiele wspólnego. Na przykład zakończenie każdego odcinka cliffhangerem, by zaskoczyć widza i poniekąd zmusić go zaciekawieniem, by wrócił za tydzień i zobaczył co się dalej wydarzyło.

True Detective Night Country zadebiutuje na HBO Max już 14 stycznia 2024.