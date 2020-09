Truth Seekers - pełny zwiastun komediowego horroru od Simona Pegga i Nicka Frosta. Jest data premiery

Amazon Studios

Truth Seekers to serialowy horror komediowy o zespole badaczy zjawisk paranormalnych pracujących w niepełnym wymiarze godzin, którzy wspólnie odkrywają i filmują duchy w Wielkiej Brytanii, dzieląc się swoimi przygodami na kanale internetowym, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Jednak pewnego dnia oddając się swojej pasji nasi bohaterowie trafiają na spisek, który może doprowadzić do Armagedonu dla całej ludzkości. Zadebiutował pełny zwiastun produkcji, który informuje o dacie premiery serialu. Zadebiutuje on na Amazon Prime Video 30 października. Wideo jest dostępne poniżej.

W serialu występują Nick Frost jako Gus, Simon Pegg jako Dave, Samson Kayo jako Elton, Malcolm McDowell jako Richard, Emma D'Arcy jako Astrid i Susan Wokoma jako Helen.