Czy Trybunał Sów pojawi się w Batmanie 2? Matt Reeves unika odpowiedzi

fot. materiały prasowe

Batman Matta Reevesa różni się od poprzednich wersji tym, że jest to bardzo przyziemna i kryminalna opowieść, w której Mroczny Rycerz jest głównie detektywem. Fani postaci i komiksów od premiery pierwszego filmu twierdzili, że dobrym wyborem na przyszłego antagonistę byłby Trybunał Sów, a zatem organizacja ściśle powiązana z korupcją, która trawi Gotham. Sam Robert Pattinson, który wciela się w Bruce'a Wayne'a mówił:

Bardzo bym chciał zrobić coś w stylu Trybunału Sów.

Oliwy do ognia dolał reżyser spin-offu Batmana, czyli Pingwina. W serialu zmieniono nazwisko bohatera na Oswalda Cobba. Niektórzy fani podejrzewają, że miało to na celu powiązanie tej postaci z Williamem Cobbem, który w komiksach był zabójcą na usługach Trybunału. Reżyser, Craig Zobel, powiedział na to:

Nie mogę na to odpowiedzieć ze 100% przekonaniem, ponieważ nie wiem, co siedzi w głowie Matta Reevesa.

W trakcie promocji Pingwina, Matta Reevesa zapytano o Batmana 2. Wiemy już, że scenariusz został napisany, a prace na planie rozpoczną się w przyszłym roku. Matt Reeves został zapytany o to, czy Trybunał Sów może pojawić się już w drugiej części filmowej sagi.

Nie możemy mówić o filmie, który robimy, bo wtedy będziecie wiedzieli o czym on jest. Nie będziemy o tym mówić w tej chwili.

