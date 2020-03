Turner do Lilly w sprawie koronawirusa: Pier**** twoją wolność

Evangeline Lilly w zeszłym tygodniu znalazła się na celowniku wszystkich osób, które popierają związane z szerzącą się epidemią koronawirusa twarde restrykcje i ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Gdy w Stanach Zjednoczonych w ekspresowym tempie zwiększała się liczba zakażonych, znana m.in. z filmów o Ant-Manie aktorka zamieściła na swoim koncie na Instagramie wymowny post. Pod zdjęciem kubka z herbatą wyjawiła ona, że właśnie odwiozła swoje dzieci na obóz gimnastyczny, później dodając jeszcze następującą uwagę:

Niektórzy ludzie cenią bardziej swoje życie niż wolność, inni cenią bardziej wolność od swojego życia.

Teraz do tej sprawy postanowiła odnieść się gwiazda serialu Gra o tron, Sophie Turner. W mediach społecznościowych coraz większą popularnością cieszy się materiał wideo, w którym aktorka komentuje kwestię wolności i koronawirusa - co prawda nie pada tu bezpośrednie nawiązanie do Lilly, jednak amerykańskie serwisy nie mają wątpliwości, kto jest właściwą adresatką materiału.

Zostań w domu. Nie bądź, kur**, głupi. Nawet jeśli "cenisz swoją wolność bardziej niż zdrowie". Pier**** twoją wolność. Możesz zarażać inne osoby, inne, bezbronne osoby w swoim otoczeniu - tylko przez taką postawę. Zostańcie więc w domach! To nie jest fajne, to nie jest wzniosłe, to nie jest mądre. I tak już teraz jest (Turner używa stwierdzenia "That's the tea", odnosząc się tym samym do herbaty w poście Lilly - przyp. aut.).

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX — rey (@dicksgraysn) March 20, 2020